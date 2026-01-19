19 Gennaio: scuole e metal detector, braccio di ferro sulla Groenlandia, scontro tra treni

19/01/2026 07:27:00

E' il 19 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani:

• Negli Stati Uniti un bambino di 11 anni ha sparato al padre adottivo, uccidendolo, perché gli aveva sequestrato un videogioco

• Dopo l’omicidio in una scuola di La Spezia, dove uno studente ha accoltellato un compagno, il ministro dell’Istruzione Valditara ha proposto l’adozione dei metal detector nelle scuole. Ma dovranno essere d’accordo presidi e prefetture

• Sulla Groenlandia è braccio di ferro tra Usa ed Europa: Trump ha minacciato dazi del 10 per cento a chi non gli obbedirà, l’Ue ha risposto con tariffe da 93 miliardi di euro. Meloni ha detto che il tycoon sui dazi ha commesso un errore e che spera in una mediazione



• È nato il Board of Peace, l’organismo voluto da Trump per gestire i conflitti internazionali, a cominciare dalla ricostruzione di Gaza. Per farne parte stabilmente, ogni Paese dovrà pagare un miliardo di dollari

• In Iran la guida suprema Ali Khamenei in un discorso ha ammesso le stragi di manifestanti, dandone la colpa alle potenze straniere

• In Spagna due treni si sono scontrati sulla linea dell’alta velocità nei pressi di una stazione in Andalusia. I morti accertati sono 24, i feriti più di 100

• Il nuovo governo siriano ha firmato il cessate il fuoco con i combattenti curdi. La fragile tregua prevede garanzie sull’autonomia della minoranza nel Paese

• Alle elezioni in Portogallo la sinistra è avanti, ma l’8 febbraio dovrà andare al ballottaggio, incalzata da una destra sovranista mai così forte

• Federica Torzullo è stata uccisa e poi sepolta: il corpo della donna di Anguillara è stato trovato sotto un cumulo di terra nella ditta del marito. Lui è stato arrestato con l’accusa di omicidio

• È uscito dal coma Manfredi Marcucci, 16 anni, romano, uno dei ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. Intanto per problemi di sicurezza a Roma è stato chiuso il Piper e lo stesso è accaduto a due discoteche a Crema e a Cremona

• La Lombardia ha deciso di applicare prezzi agevolati sui farmaci contro l’obesità usati per perdere peso

• A Carbonia è stato ucciso a coltellate un disoccupato di 53 anni. Poi il suo corpo è stato dato alle fiamme

• I tifosi napoletani che seguiranno la squadra in trasferta, a Copenaghen troveranno 500 caffè sospesi messi a loro disposizione dagli avversari

• Guido Scorza, membro del Collegio del Garante della Privacy, si è dimesso. Nessuna ammissione di irregolarità, ha detto, ma solo rispetto per l’istituzione. I quattro membri del Garante sono indagati per corruzione

• In Ucraina non dà tregua l’offensiva russa. Il bersaglio è ancora una volta Odessa, presa di mira forse per rappresaglia dopo il sequestro di navi fantasma collegate ai russi

• Una tempesta ha investito la Sicilia, e in mare sono stati salvati 200 migranti che rischiavano di affogare

• A Catania i carabinieri sono riusciti a bloccare in tempo una madre che voleva soffocare la figlia di 5 mesi

• Una studentessa padovana, ubriaca dopo una festa, sarebbe stata violentata da un portiere d’albergo

• Non hanno ancora dato esito le ricerche di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso nel veronese il 12 gennaio. Il suo cellulare era stato localizzato a Milano

• Una frase infelice («Il mio sport è la figa») è costata caro a Massimo Boldi: doveva fare il tedoforo per Milano-Cortina 2026, ma il Comitato olimpico gli ha tolto la fiaccola perché le sue parole sono «incompatibili» con i valori olimpici

• In Serie A la Fiorentina, colpita dalla morte del suo presidente Rocco Commisso, ha vinto in trasferta a Bologna per 2-1. Tre punti anche a Inter, Milan, Napoli e Roma. La Juventus, invece, è caduta a Cagliari

• Tifosi romanisti e della Fiorentina si sono scontrati all’autogrill Cantagallo sull’Autosole prima delle rispettive partite con Torino e Bologna

• Agli Australian Open Cobolli, indisposto, è stato eliminato, mentre Paolini ha superato il turno. Domani alle 9 (ora italiana) sarà la volta di Sinner contro Gaston

• Agli European Film Awards tre premi sono andati a opere e attori italiani: La vita da grandi di Greta Scarano ha vinto tra gli spettatori giovani, Fiume o morte! come miglior documentario, e Alice Rohrwacher ha ricevuto una sorta di premio alla carriera

• Sono morti Franco Antonioli (90 anni), patron di un noto locale gardesano, il fumettista franco-belga Edoardo «Dino» Attanasio (100), il presidente della Fiorentina Rocco Commisso (76), il principe del Liechtenstein Franz Géza (90), il pittore e musicista statunitense Walter Stedig (75), l’architetto singaporeano Liu Thai Ker (87), il drammaturgo franco-svizzero Valère Novarina (83)



Titoli

Corriere della Sera: Il piano europeo / 93 miliardi di dazi / contro Trump

la Repubblica: La risposta Ue a Trump

La Stampa: Bazooka anti-Trump / l’Europa si spacca

Il Sole 24 Ore: Isee precompilato, sprint in tre mosse

Il Messaggero: «È Federica, l’ha uccisa lui»

Il Giornale: Meloni-Trump, sfida dei ghiacci

Leggo: Groenlandia, la Ue avvisa Trump

Qn: «Mio figlio ucciso a scuola / subito la legge anti coltelli»

Il Fatto: Nordio: “Non si parla di P2” / Tutti gli impresentabili del sì

Libero: Il Pd sbarca al circolo polare

La Verità: Eurocomica tra i ghiacci

Il Mattino: Dazi, Meloni media tra Usa e Ue

il Quotidiano del Sud: Adolescenti, la scommessa

Domani: Dazi, l’Europa risponde al ricatto / Meloni vuole mediare con Trump



