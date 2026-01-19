Sezioni
Cronaca
19/01/2026 14:58:00

Maltempo in Sicilia, rinviata a mercoledì la seduta dell'Ars di domani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768831271-0-maltempo-in-sicilia-rinviata-a-mercoledi-la-seduta-dell-ars-di-domani.jpg

È stata rinviata la seduta dell’Assemblea regionale siciliana, inizialmente prevista per domani, a causa dell’allerta meteo che interessa gran parte della Sicilia. Il Parlamento regionale si riunirà mercoledì prossimo, mantenendo invariato l’ordine del giorno, che prevede la discussione del disegno di legge sugli enti locali.

 

La decisione è stata comunicata ai deputati dagli uffici dell’Ars, che hanno allegato la nota diramata dalla Protezione civile regionale. Molti parlamentari, infatti, avrebbero dovuto raggiungere Palermo da diverse province dell’Isola, alcune delle quali sono interessate dall’allerta rossa per il rischio di eventi meteorologici estremi.

 

Qui gli aggiornamenti e la situazione maltempo









