Maltempo: pali abbattuti a Marsala. Niente processione della Madonna della Cava

19/01/2026 14:20:00

La tempesta annunciata è arrivata in Sicilia e il forte vento sta causando i primi danni e disagi a Marsala.

In via Mazzini, un palo dell’illuminazione pubblica si è abbattuto su un’auto parcheggiata, una Citroen C3, fortunatamente senza conseguenze per le persone. In contrada Santo Padre Perriere, invece, un palo in legno della Telecom è stato sradicato dal vento e si è schiantato al suolo, lasciando i cavi sulla carreggiata e creando potenziali rischi per la circolazione.

Le condizioni meteo sono in peggioramento e la situazione viene costantemente monitorata. A causa del maltempo, nel pomeriggio di oggi – giornata della Festa della Madonna della Cava – la tradizionale processione è stata sospesa. Per domani, inoltre, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ( potete leggere qui l'articolo).





