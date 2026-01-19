Sezioni
Cronaca
19/01/2026 14:20:00

Maltempo: pali abbattuti a Marsala. Niente processione della Madonna della Cava

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768829001-0-maltempo-pali-abbattuti-a-marsala-niente-processione-della-madonna-della-cava.jpg

La tempesta annunciata è arrivata in Sicilia e il forte vento sta causando i primi danni e disagi a Marsala.

 

In via Mazzini, un palo dell’illuminazione pubblica si è abbattuto su un’auto parcheggiata, una Citroen C3, fortunatamente senza conseguenze per le persone. In contrada Santo Padre Perriere, invece, un palo in legno della Telecom è stato sradicato dal vento e si è schiantato al suolo, lasciando i cavi sulla carreggiata e creando potenziali rischi per la circolazione.

 

Le condizioni meteo sono in peggioramento e la situazione viene costantemente monitorata. A causa del maltempo, nel pomeriggio di oggi – giornata della Festa della Madonna della Cava – la tradizionale processione è stata sospesa. Per domani, inoltre, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ( potete leggere qui l'articolo).
 









