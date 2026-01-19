Stop, divieti e soste: così cambia la viabilità a Trapani

19/01/2026 06:00:00

Novità per chi si muove in auto a Trapani: è entrato in vigore un nuovo STOP in un punto nevralgico della città. E nei prossimi giorni sono in arrivo anche divieti di sosta con rimozione in alcune delle strade più trafficate. Ecco cosa cambia, giorno per giorno, e perché conviene farci attenzione.

Nuovo STOP in via Selinunte, incrocio ad alta percorrenza

È operativo il segnale di “Fermarsi e dare la precedenza – STOP” all’incrocio tra via Selinunte e via della Pace.

È un punto da tenere bene a mente perché siamo nella parallela di via Archi, a ridosso del Comando della Polizia Municipale, in una zona molto frequentata durante tutta la giornata: qui si concentrano diverse scuole superiori, un supermercato e un traffico costante, anche per il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico urbano. Uno STOP che modifica una consuetudine di guida e che impone maggiore prudenza.

Tra 3 giorni, giovedì 22 gennaio: divieto di sosta in via Ruggero di Lauria

Giovedì 22 gennaio 2026, dalle 9 alle 15, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Ruggero di Lauria, su entrambi i lati, nel tratto tra il civico 10 e via Biscottai.

Si tratta di una dorsale urbana fondamentale, la strada che collega il tratto finale di corso Italia al porto, attraversata quotidianamente da residenti, lavoratori e mezzi diretti verso l’area portuale. Un intervento che inevitabilmente inciderà sulla viabilità.

Il giorno dopo, venerdì 23 gennaio: stop alla sosta in via Capitano Bruno

Venerdì 23 gennaio 2026, sempre dalle 9 alle 15, divieto di sosta con rimozione in via Cap. Bruno, nel tratto tra il civico 5 e l’intersezione con via Virgilio.

Siamo nei pressi del passaggio a livello, tra via Virgilio e via Fardella, un’area già soggetta a rallentamenti e code, soprattutto nelle ore di punta.

Da fine mese, dal 28 al 30 gennaio: tre giorni di divieto in via Salvatore Pecorella

Da mercoledì 28 a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 7 alle 17, divieto di sosta con rimozione in via Salvatore Pecorella, nel tratto tra il civico 24 e il civico 28.

È la zona del cimitero, molto frequentata soprattutto nelle ore mattutine, dove le restrizioni alla sosta possono creare disagi se non si presta attenzione alla segnaletica.

Cambia anche la sosta in via Libica

Un’ulteriore ordinanza istituisce nuovi stalli di sosta in via Libica, nell’area a nord dell’ingresso dell’Autoparco comunale, sul lato Ovest adiacente al muro di cinta.

In sintesi: un nuovo STOP già attivo in un incrocio strategico, tra tre giorni il primo divieto in una strada chiave per il collegamento con il porto, il giorno dopo una zona delicata vicino al passaggio a livello, e a fine mese tre giorni di restrizioni nell’area del cimitero. Una settimana da segnare in agenda per evitare multe, rimozioni e sorprese.



