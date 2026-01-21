Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel

21/01/2026 08:54:00

Una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere rimasta soffocata da un wurstel. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio A vIBO Valentia.

Secondo quanto ricostruito, la piccola stava mangiando l’alimento quando un boccone le è rimasto incastrato in gola, provocando una grave ostruzione delle vie respiratorie. Accortisi immediatamente delle difficoltà respiratorie, i genitori hanno trasportato la bambina d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia.

La corsa in ospedale



All’arrivo in ospedale la bimba era già in condizioni disperate e in arresto cardiaco. I medici del pronto soccorso, insieme al personale della Rianimazione, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, proseguite per circa un’ora, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Indagine e possibile autopsia



Al momento i familiari non hanno presentato alcuna denuncia, ma nelle prossime ore è attesa l’apertura di un’indagine da parte della Procura per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità nei soccorsi. Non è esclusa la disposizione dell’autopsia per accertare in modo definitivo le cause del decesso.

Una tragedia che riaccende l’attenzione sui rischi legati alla somministrazione di alcuni alimenti ai bambini molto piccoli, per i quali anche cibi apparentemente innocui possono trasformarsi in un pericolo mortale.



