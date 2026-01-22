22 Gennaio: Groenlandia: retromarcia Trump, i danni di Harry, stop al Mercosur

22/01/2026 07:15:00

E' il 22 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump fa marcia indietro su Groenlandia e dazi (almeno per ora): ha trovato un’intesa con la Nato. L’Ue tira un sospiro di sollievo ma resta in modalità di emergenza: il vertice d’urgenza si terrà lo stesso

• «Abbassare i toni e cercare soluzioni». Questa è la strategia con la quale Meloni dice di voler affrontare le tensioni tra Trump e Europa

• Trump crolla nei sondaggi. Il tasso di approvazione su politica economica, sanità, dazi e Groenlandia oscilla fra il 36 e il 45 per cento

• Negli Usa i repubblicani hanno avviato un procedimento per oltraggio al congresso contro i Clinton perché si sono rifiutati di testimoniare sul caso Epstein

• Dopo la lettera di Trump alla Norvegia, i deputati democratici hanno invocato il 25esimo emendamento della costituzione, quello che permette di rimuovere un presidente se impedito a svolgere le sue funzioni per incapacità manifesta

• A sorpresa l’europarlamento ha congelato l’accordo sul Mercosur e lo ha inviato alla Corte di giustizia dell’Ue per un parere legale. Per ratificarlo serviranno tra i 18 e i 24 mesi. Von Der Leyen e Merz sono irritati per il voltafaccia

• Leonardo e Kean, due ragazzi gravemente ustionati nell’incendio di Crans-Montana, sono stati risvegliati dal coma farmacologico. Non riescono a parlare ma comunicano tramite un pc

• Il ciclone Harry in Sicilia ha fatto danni per mezzo miliardo. Duramente colpite anche Sardegna e Calabria. Qui l'articolo di Tp24.



• A Napoli un affittuario è riuscito a vendere la casa dove viveva all’insaputa del proprietario... Una truffa alla Totò

• A Milano Centrale costruiranno il primo albergo in una stazione italiana. Sarà di lusso

• Per la sua prima campagna dopo il Pandorogate, Chiara Ferragni è stata assunta per pubblicizzare i jeans Guess

• Cinquemila persone ieri hanno visitato la camera ardente dello stilista Valentino, tutta bianca, vicino a piazza di Spagna. C’erano anche i suoi carlini. Sarà aperta anche oggi e domani ci sarà il funerale

• Alla prova preselettiva del concorso per diventare guide turistiche è stato bocciato il 98,2 per cento dei candidati: sono passati solo 230 candidati su 12.171

• Xi Jinping ha mandato a Cuba 80 milioni di dollari e 60 mila tonnellate di riso

• L’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il suo ruolo nel tentato golpe ordito da Yoon Suk-yeol

• Tetsuya Yamagami, l’uomo che nel 2022 uccise l’ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe, è stato condannato all’ergastolo

• Il principe Harry ha testimoniato al processo contro il tabloid Daily Mail. Ha parlato di «stalking sistematico», di continue intrusioni nella sua vita privata che lo hanno reso «paranoico oltre ogni immaginazione»

• In Germania il 90 per cento delle colf viene pagato in nero. Un danno da 10 miliardi l’anno per le casse dello Stato

• Salvini e Tajani litigano sulla nomina del leghista Federico Freni alla Consob

• Angelucci è salito al 65 per cento del Giornale e Paolo Berlusconi è sceso al 5 (il restante 30 per cento è in mano a Leonardo Maria Del Vecchio)

• Mediaset ha denunciato Corona per diffamazione. Chiede che gli venga vietato l’uso dei social

• Carlomagno ha finalmente confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo. Ma secondo il pm nel suo racconto non torna «la tempistica della fase esecutiva del delitto»

• La procura di Monza ha chiesto 14 anni per Stella Boggio, la donna che un anno fa uccise il compagno Marco Magagna con una coltellata al petto

• A Grosseto un giovane di 23 anni è stato arrestato subito dopo le sue nozze: era stato rintracciato grazie alle pubblicazioni. Tre anni fa aveva fatto una rapina ed era latitante, ma pare che nemmeno sapesse di essere stato condannato

• In Champions la Juventus ha sconfitto il Benfica 2 a 0 e l’Atalanta ha perso 3 a 2 contro l’Athletic Bilbao

• Agli Australian Open Musetti ha vinto il derby contro Sonego. Hanno passato il turno anche Darderi e Paolini. Alle 9 oggi giocherà Sinner contro Duckworth

• Per la nona volta, la Giamaica del bob si è qualificata alle Olimpiadi (e ha lanciato una raccolta fondi per le spese di viaggio)

• Il direttore tecnico Marani ha dovuto difendere la scelta di fare entrare sua figlia Rebecca nella nazionale di curling

• Questa sera, in prima serata, riparte Striscia la notizia con una formula inedita

• La Biennale Teatro di Venezia assegnerà il Leone d’oro alla carriera a Emma Dante

• Sono morti l’agente letterario Georges Borchardt (97 anni), il fondatore dei Midnight Oil Rob Hirst (70), il bodybuilder Andrea Lorini (48), il gondoliere Nicola Maresca (61)



Titoli

Corriere della Sera: Svolta di Trump dopo le minacce

la Repubblica: Groenlandia, la svolta di Trump

La Stampa: Groenlandia, giravolta Trump

Il Sole 24 Ore: Mercosur, stop dall’Europarlamento

Avvenire: Confronto sull’Artico / Chance per l’Ucraina

Il Messaggero: Stadi, la stretta del Viminale

Il Giornale: Accordo / con Trump / avvisate / la sinistra

Leggo: Groenlandia e dazi, la svolta di Trump

Qn: Groenlandia, la svolta di Trump / Intesa con la Nato e stop dazi

Il Fatto: Nordio denuncia l’Anm / perché ha detto la verità

Libero: Groenlandia, la farsa è finita

La Verità: Trump attack

Il Mattino: Groenlandia, la svolta di Trump

il Quotidiano del Sud: Groenlandia, intesa Trump-Ue

il manifesto: A modo mio

Domani: Groenlandia, retromarcia Trump / «No ai dazi: ora patto con la Nato»



