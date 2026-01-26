Sezioni
Cultura
26/01/2026 12:00:00

Marsala: Via Paolo Pellegrino, una strada che racconta 140 anni di storia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/marsala-via-paolo-pellegrino-una-strada-che-racconta-140-anni-di-storia-450.jpg

Marsala dedica una strada a una delle figure più significative della sua storia imprenditoriale ed economica. Da venerdì 23 gennaio, la via che conduce alle Cantine Storiche Pellegrino è ufficialmente intitolata a Paolo Pellegrino ( ne abbiamo parlato qui su tp24), protagonista assoluto dello sviluppo dell’azienda nel Novecento e punto di riferimento della vita civile e produttiva della città.

 

Nato a Marsala il 23 settembre 1898, Paolo Pellegrino entra giovanissimo nell’azienda di famiglia. A partire dagli anni Venti, insieme al cognato ed enologo Vincenzo Alagna, sceglie di investire con coraggio e visione sulle Cantine Pellegrino, imprimendo una svolta decisiva alla loro crescita. La sua idea di impresa è moderna, orientata alla qualità e all’apertura dei mercati: rafforza la rete commerciale in Italia e punta con decisione sull’export, portando l’azienda ad affermarsi già negli anni Trenta come una realtà solida e riconosciuta.

 

Nel secondo dopoguerra, Paolo Pellegrino è tra i fondatori di Federvini, di cui diventa anche Presidente, svolgendo un ruolo centrale nel rilancio dei mercati esteri e nella promozione del vino italiano nel mondo. Sotto la sua guida, Cantine Pellegrino consolida la propria presenza nei principali mercati internazionali, diventando ambasciatrice del vino di Marsala e della Sicilia.

 

 

Nel 1960 arriva uno dei riconoscimenti più prestigiosi: la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica. Paolo Pellegrino continua a guidare l’azienda fino alla sua scomparsa, nel 1976, lasciando un’eredità imprenditoriale e culturale che ancora oggi rappresenta un pilastro della storia della cantina.

L’intitolazione di Via Paolo Pellegrino celebra oltre 140 anni di storia, sei generazioni della stessa famiglia e un legame profondo con il territorio marsalese e con il vino di Sicilia. Un riconoscimento che va oltre la memoria, diventando testimonianza di una visione imprenditoriale capace di attraversare il tempo, senza mai perdere i valori di identità, qualità e rispetto per la tradizione.

 

“Via Paolo Pellegrino non è solo un nome, ma un percorso che unisce memoria e futuro – dichiara Benedetto Renda, Presidente di Cantine Pellegrino – un segno concreto del legame profondo tra la nostra famiglia, l’azienda e questo territorio. È un omaggio alle nostre radici e, allo stesso tempo, un impegno a continuare a guardare avanti, custodendo e valorizzando il patrimonio enologico e culturale di Marsala”.

 


E a proposito dell'intitolazione della parte di via del fante a Paolo Pellegrino, ci giunge una segnalazione dal nostro lettore Gaetano:  "Mi preme segnalare che da circa due anni è scomparsa la targa che indica la "Via delle Saline " , prospiciente la via del Fante , e che da allora nessuno si è premurato di ripristinare. Chissà se qualche solerte amministratore o consigliere  passando dalla zona se ne sarà accorto"

 









