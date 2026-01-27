Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
27/01/2026 18:20:00

Mazara: il Ciclone Harry fa danni anche alla banchina e alle scalinate del porto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/1769534699-0-mazara-il-ciclone-harry-fa-danni-anche-alla-banchina-e-alle-scalinate-del-porto.png

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha emanato l’ordinanza n. 5/2026, con cui diversi tratti di banchina e due scalinate di accesso alle imbarcazioni vengono temporaneamente interdetti al pubblico per motivi di sicurezza.

 

Il provvedimento arriva a seguito dei danni causati dal maltempo e dal forte moto ondoso, che hanno aggravato le condizioni già precarie di alcune aree del porto. Il manto stradale irregolare e alcuni gradini scardinati rendono pericoloso il transito di pedoni e marittimi.

 

La Capitaneria sottolinea che gran parte di questi danni era già nota e che, in passato, erano stati più volte segnalati alla Regione Sicilia e al Comune, insieme ad altre richieste di manutenzione, come dragaggi e rimozione di relitti.

 

L’ordinanza ha carattere temporaneo e si auspica un intervento rapido degli enti competenti per il ripristino della sicurezza e della piena fruibilità delle aree. Intanto, la Capitaneria continuerà a vigilare per garantire la sicurezza delle attività portuali.



Istituzioni | 2026-01-26 11:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/online-il-nuovo-sito-della-procura-di-sciacca-250.jpg

Online il nuovo sito della Procura di Sciacca

È online il sito istituzionale della Procura della Repubblica di Sciacca, di recente aggiornato e raggiungibile al seguente indirizzo: https://procura-sciacca.giustizia.it.Il nuovo portale è stato realizzato, in coerenza con la...









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...