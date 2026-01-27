Mazara: il Ciclone Harry fa danni anche alla banchina e alle scalinate del porto

27/01/2026 18:20:00

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha emanato l’ordinanza n. 5/2026, con cui diversi tratti di banchina e due scalinate di accesso alle imbarcazioni vengono temporaneamente interdetti al pubblico per motivi di sicurezza.

Il provvedimento arriva a seguito dei danni causati dal maltempo e dal forte moto ondoso, che hanno aggravato le condizioni già precarie di alcune aree del porto. Il manto stradale irregolare e alcuni gradini scardinati rendono pericoloso il transito di pedoni e marittimi.

La Capitaneria sottolinea che gran parte di questi danni era già nota e che, in passato, erano stati più volte segnalati alla Regione Sicilia e al Comune, insieme ad altre richieste di manutenzione, come dragaggi e rimozione di relitti.

L’ordinanza ha carattere temporaneo e si auspica un intervento rapido degli enti competenti per il ripristino della sicurezza e della piena fruibilità delle aree. Intanto, la Capitaneria continuerà a vigilare per garantire la sicurezza delle attività portuali.



