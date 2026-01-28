Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
28/01/2026 13:52:00

Niscemi, la frana non si arresta: 4 chilometri di fronte, oltre 1.500 sfollati. I numeri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769601378-0-niscemi-la-frana-non-si-arresta-4-chilometri-di-fronte-oltre-1-500-sfollati-i-numeri.jpg

La frana di Niscemi continua a muoversi ed è ormai la più lunga d’Europa, con un fronte di circa 4 chilometri.
Oltre 1.500 persone sono state sgomberate dalle loro abitazioni.
Il fenomeno non è reversibile e impone scelte definitive, a partire dalla delocalizzazione delle famiglie più esposte.

 

I numeri della frana

 

La frana interessa un’area vastissima del centro abitato.
Secondo la Protezione civile:

  • 1.500 sono gli sfollati nel comune di Niscemi
  • la fascia di rispetto è stata ampliata a 150 metri
  • nella zona più critica potrebbero crollare le abitazioni entro 50-70 metri dal fronte
  • la parete di distacco ha creato un canyon alto fino a 50 metri

Un evento di proporzioni eccezionali, che ha cambiato il volto della città.

 

Le case a rischio e la delocalizzazione

 

Secondo il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, alcune abitazioni poste sul coronamento della frana non potranno più essere abitate.

Con il sindaco è già avviato un confronto per una delocalizzazione definitiva delle famiglie.
«Non è una situazione reversibile», è la valutazione tecnica.

 

 

Il ruolo della Protezione civile e il comportamento dei cittadini

 

Le allerte e il coordinamento tra Protezione civile, Regioni, Prefetture e Comuni hanno evitato conseguenze peggiori.
Determinante anche il comportamento della popolazione, che ha seguito le indicazioni ricevute, restando in casa o lasciando le abitazioni quando necessario.

 

Meloni a Niscemi: «Il governo agirà in maniera celere»

«Quanto accaduto nel 1997 non si ripeterà».
È la rassicurazione fornita dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la riunione nel municipio di Niscemi con il sindaco, il prefetto di Caltanissetta e la Protezione civile.

Meloni ha posto domande dirette ai tecnici e ha assicurato che, non appena il governo riceverà un quadro completo dei danni e delle conseguenze della frana, saranno assunti provvedimenti immediati.
Ha anche anticipato che tornerà a Niscemi.

 

Schifani: tutelare l’urbanistica nelle aree a rischio

«Non è il momento delle riflessioni retroattive», ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Sky Tg24.
Ma il tema resta aperto.

Schifani ha sottolineato la necessità, per le amministrazioni presenti e future, di una maggiore tutela dell’insediamento urbanistico nelle aree a rischio, per evitare il ripetersi di scenari simili.

 

Trent’anni di progetti mai realizzati

L’emergenza non nasce oggi.
Tra il 1997 e il 2006 l’area era già stata dichiarata ad alto rischio idrogeologico.
In trent’anni sono stati annunciati progetti per almeno 25 milioni di euro, molti dei quali mai realizzati o rimasti nei cassetti.

Dopo la frana del 13 ottobre 1997 si parlò di bypass, drenaggi e opere strutturali.
Gran parte di quegli interventi non è mai partita o si è arenata tra contenziosi e ritardi.

 

Cosa succede adesso

La priorità resta la messa in sicurezza delle persone e la gestione dell’emergenza abitativa.
Nei prossimi giorni il governo dovrà tradurre le rassicurazioni in atti concreti, a partire dalle risorse e dalle scelte strutturali.

Per Niscemi, però, il nodo è più profondo: decidere se continuare a inseguire soluzioni tampone o affrontare definitivamente il rapporto tra urbanistica, rischio idrogeologico e sicurezza dei cittadini.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...