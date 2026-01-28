Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
28/01/2026 17:50:00

Marsala: vi ricordate la strada allagata di Birgi Novi? Non è cambiato nulla...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/marsala-vi-ricordate-la-strada-allagata-di-birgi-novi-non-e-cambiato-nulla-450.png

 Non è la prima volta che Tp24 si occupa della strada di Birgi Novi. E purtroppo, ancora una volta, non c’è nulla di nuovo da raccontare. La situazione resta identica: una strada comunale lasciata nel degrado più totale, che con ogni pioggia si trasforma in un lago, rendendo difficoltoso – quando non impossibile – il transito di auto e pedoni.

Nonostante le numerose segnalazioni dei residenti, inoltrate nel tempo agli uffici competenti, la strada continua a non essere presa in considerazione. Nessun intervento strutturale, nessuna messa in sicurezza, nessuna risposta concreta. Solo silenzio e rimpalli di responsabilità.

 

A rendere ancora più grave la vicenda è quanto accaduto di recente: "per l’ennesima volta mi sono visto chiudere le porte in faccia dall’Ufficio tecnico del Comune di Marsala - ci racconta Giuseppe, residente da tempo a Birgi Novi -. La motivazione fornita è sempre la stessa: "ci sono strade più importanti di questa". Una frase che pesa come un macigno e che, di fatto, classifica i residenti di Birgi Novi come cittadini di serie B.

 

 

 

 

"Noi paghiamo regolarmente le tasse, contribuiamo come tutti alle casse comunali e chiediamo semplicemente di poter vivere in condizioni dignitose. Non privilegi, non favoritismi. Solo una strada percorribile, sicura e non perennemente allagata.  Della situazione - conclude Giuseppe - sono perfettamente a conoscenza diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale: il presidente Sturiano, l’assessore Tumbarello, il sindaco e il dirigente dell’Ufficio tecnico, il signor Parrinello. Tutti informati, tutti consapevoli, ma finora nessun intervento è stato programmato o avviato".

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata