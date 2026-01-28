Marsala: vi ricordate la strada allagata di Birgi Novi? Non è cambiato nulla...

28/01/2026 17:50:00

Non è la prima volta che Tp24 si occupa della strada di Birgi Novi. E purtroppo, ancora una volta, non c’è nulla di nuovo da raccontare. La situazione resta identica: una strada comunale lasciata nel degrado più totale, che con ogni pioggia si trasforma in un lago, rendendo difficoltoso – quando non impossibile – il transito di auto e pedoni.

Nonostante le numerose segnalazioni dei residenti, inoltrate nel tempo agli uffici competenti, la strada continua a non essere presa in considerazione. Nessun intervento strutturale, nessuna messa in sicurezza, nessuna risposta concreta. Solo silenzio e rimpalli di responsabilità.

A rendere ancora più grave la vicenda è quanto accaduto di recente: "per l’ennesima volta mi sono visto chiudere le porte in faccia dall’Ufficio tecnico del Comune di Marsala - ci racconta Giuseppe, residente da tempo a Birgi Novi -. La motivazione fornita è sempre la stessa: "ci sono strade più importanti di questa". Una frase che pesa come un macigno e che, di fatto, classifica i residenti di Birgi Novi come cittadini di serie B.

"Noi paghiamo regolarmente le tasse, contribuiamo come tutti alle casse comunali e chiediamo semplicemente di poter vivere in condizioni dignitose. Non privilegi, non favoritismi. Solo una strada percorribile, sicura e non perennemente allagata. Della situazione - conclude Giuseppe - sono perfettamente a conoscenza diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale: il presidente Sturiano, l’assessore Tumbarello, il sindaco e il dirigente dell’Ufficio tecnico, il signor Parrinello. Tutti informati, tutti consapevoli, ma finora nessun intervento è stato programmato o avviato".

