Vandali al Comune di Misiliscemi, colpito il Centro ricreativo di Bonacerami

29/01/2026 10:47:00

Atto vandalico e furto ai danni del Centro ricreativo di Bonacerami, nel territorio comunale di Misiliscemi. A renderlo noto è l’amministrazione comunale, che parla di un episodio che colpisce non solo una struttura pubblica, ma l’intera comunità.

Il centro rappresenta infatti un luogo di socialità, inclusione e condivisione, frequentato in particolare dagli anziani ma aperto anche ai giovani del territorio. L’azione dei vandali ha provocato danni e la sottrazione di materiali, compromettendo temporaneamente le attività della struttura.

«Questo gesto – si legge nella nota – ferisce la nostra comunità e colpisce un bene comune. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e criminalità che tenta di minare la sicurezza e la serenità dei cittadini».

L’amministrazione ha inoltre rivolto un appello alla cittadinanza, invitando a mantenere alta l’attenzione e a collaborare per costruire una comunità più sicura, rispettosa e solidale.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.



