Mazara: encomi solenni al motopesca Regina per il salvataggio del Boccia

31/01/2026 12:00:00

Il sindaco Salvatore Quinci ha conferito in Comune un encomio solenne all’armatore Nicola Arena, al comandante Matteo Asaro e all’equipaggio del motopesca Regina per il salvataggio del motopesca Boccia VM, avvenuto lo scorso 24 novembre a circa 20 miglia da Marettimo, in condizioni di mare molto mosso e con i motori del Boccia in avaria. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con la Guardia Costiera.

Un riconoscimento è stato assegnato anche al comandante del Boccia, Gaspare Castano, per la competenza e il senso del dovere dimostrati nel gestire l’emergenza. Castano ha rifiutato l’evacuazione in elicottero e, per oltre 40 ore, ha mantenuto il controllo del natante fino al traino nel porto di Mazara del Vallo, nonostante onde superiori ai sei metri.

Alla cerimonia erano presenti, oltre ai protagonisti del salvataggio e alle loro famiglie, rappresentanti della Capitaneria di Porto e del Consiglio comunale.

«Celebriamo il coraggio e la solidarietà dei nostri uomini di mare», ha dichiarato il sindaco Quinci. Parole di grande umiltà quelle del comandante Asaro: «Abbiamo fatto solo ciò che era giusto».

Un gesto che rappresenta una pagina di grande valore per la marineria e per tutta la comunità di Mazara del Vallo.



