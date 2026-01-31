Sezioni
Cultura
31/01/2026 06:00:00

Cosa fare nel weekend a Trapani e provincia: musei gratis, teatro e musica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/cosa-fare-nel-weekend-a-trapani-e-provincia-musei-gratis-teatro-e-musica-450.jpg

Il weekend tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio offre in provincia di Trapani un calendario fitto di appuntamenti tra cultura, teatro, musica e archeologia. Dalla Domenica al Museo agli spettacoli serali, ecco cosa succede.

Domenica al Museo: siti aperti e gratuiti

Domenica 1 febbraio torna la Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali e regionali. In provincia di Trapani saranno aperti i parchi archeologici di Selinunte, Segesta, Lilibeo-Marsala, oltre alle Cave di Cusa e Pantelleria. Visitabili anche l’Area archeologica di Capo Boeo a Marsala, il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, il Castello Grifeo di Partanna e l’Ex Stabilimento Florio a Favignana. L’accesso è gratuito nei consueti orari, con prenotazione dove prevista. È consigliato verificare turni e aperture sui canali ufficiali dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali.

Marsala: teatro tra satira e memoria

Domenica 1 febbraio, alle 18, al Cine Teatro Don Bosco va in scena “Moro!”, nuova versione teatrale di Giovanna La Parrucchiera. Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo, mescola ghost story, commedia e satira, raccontando il confronto tra una donna anziana e la sua dama di compagnia, tra paure, ricordi e solitudine. Biglietti da 11 a 15 euro. Prevendita su www.cineteatro-donbosco.it. Info: 351 5923568.

Sempre a Marsala, lunedì 2 febbraio (in continuità di programmazione), alle 18.30, al Teatro Sollima è in scena “Lo Scambio”, con regia di Plinio Milazzo e testo di Antonello Capodici. Protagonisti Eduardo Saitta, Francesca Agate e Rosario Marco Amato, per uno spettacolo che riflette su memoria, responsabilità e libertà. Biglietti su www.liveticket.it. Info WhatsApp: 388 566 2176342 033 0263.

Trapani: concerto sinfonico al Teatro Tonino Pardo

Sabato 31 gennaio, alle 17.30, al Teatro Tonino Pardo di Trapani, concerto sinfonico che inaugura l’anno accademico 2025/2026 del Conservatorio “Antonio Scontrino”. L’evento è dedicato alla memoria dei maestri Sergio Mirabelli e Matteo Pittino. In programma Beethoven, Mozart e la prima esecuzione assoluta di “Epitaph” di Pittino. Sul palco l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta da Gerardo Felisatti. Ingresso libero.

Paceco: vino e libri

Domenica 1 febbraio, alle 17, a Paceco, presso La Bottega del Caffè, secondo appuntamento della rassegna Vino&Libri. In programma una degustazione guidata di tre vini delle Dolomiti con l’enologo Mattia Filippi e la presentazione del giallo “La prossima vittima” di Salvo Toscano, con dialogo a cura di Myriam Leone. Partecipazione su prenotazione, ticket 10 euro. Info: 349 6720127.

Segesta: laboratorio per bambini

Domenica 1 febbraio, prima domenica del mese, ingresso gratuito anche al Parco archeologico di Segesta. Alle 11 è in programma il laboratorio per bambini “Medusa Lab: occhio a chi guarda”, curato da CoopCulture. I partecipanti realizzeranno con l’argilla un gorgoneion, l’amuleto ispirato alla Medusa. Info e prenotazioni su www.coopculture.it.

Marsala: visite guidate a Lilibeo

Nel weekend restano attive le visite guidate ai tre siti del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala. Con prenotazione obbligatoria si possono visitare la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia, accompagnati da ArcheOfficina. Orari: sabato 15–18, domenica 10–13 e 15–18. Costi da 2,50 a 12 euro. Info: 351 4849420lilibeo@archeofficina.com.









