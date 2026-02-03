Esplosione a Castelluzzo, il Sindaco di San Vito fa il punto. Le immagini
Il sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala è intervenuto in diretta a Buongiorno24, la finestra del mattino di Tp24, per fare il punto sull’esplosione della bombola di GPL avvenuta nella notte a Castelluzzo.
«Una casa è andata completamente distrutta, per fortuna non ci sono vittime», ha spiegato il primo cittadino. Secondo quanto riferito, anche altre abitazioni limitrofe hanno riportato lesioni ai muri perimetrali a causa dell’onda d’urto.
Il sindaco ha inoltre informato che oggi sono partiti i primi sopralluoghi tecnici per verificare lo stato dei luoghi e valutare la sicurezza degli edifici coinvolti. Infine, il ringraziamento per il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, decisivo per evitare conseguenze ancora più gravi.
