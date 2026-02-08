Sezioni
08/02/2026 08:00:00

Da Castelvetrano il Centro per l’Impiego torna a Mazara del Vallo

Il Centro per l’Impiego rientra ufficialmente a Mazara del Vallo. Stamattina, a Palazzo di Città, il Comune ha consegnato in comodato d’uso gratuito alcuni locali del Complesso Corridoni che ospiteranno la sede temporanea del C.P.I. A breve partirà il trasloco e riprenderanno le attività.

 

Il verbale di consegna è stato firmato dal dirigente del settore tecnico comunale Basilio Sanseverino e dalla dirigente del Servizio XV del Centro per l’Impiego, Vita Maria Bongiorno, alla presenza del sindaco Salvatore Quinci. Presenti anche il presidente della commissione consiliare Lavori Pubblici Pietro Ferro e il funzionario del C.P.I. Giuseppe Bertoglio.

 

Negli ultimi mesi il Centro per l’Impiego era stato trasferito a Castelvetrano, dopo un grave guasto elettrico nella storica sede di Mazara e la successiva dismissione del contratto di locazione. Grazie alla collaborazione tra Comune e C.P.I., gli uffici torneranno ora in città, all’interno della Galleria Santo Vassallo del Complesso Corridoni.

