Da Castelvetrano il Centro per l’Impiego torna a Mazara del Vallo

08/02/2026 08:00:00

Il Centro per l’Impiego rientra ufficialmente a Mazara del Vallo. Stamattina, a Palazzo di Città, il Comune ha consegnato in comodato d’uso gratuito alcuni locali del Complesso Corridoni che ospiteranno la sede temporanea del C.P.I. A breve partirà il trasloco e riprenderanno le attività.

Il verbale di consegna è stato firmato dal dirigente del settore tecnico comunale Basilio Sanseverino e dalla dirigente del Servizio XV del Centro per l’Impiego, Vita Maria Bongiorno, alla presenza del sindaco Salvatore Quinci. Presenti anche il presidente della commissione consiliare Lavori Pubblici Pietro Ferro e il funzionario del C.P.I. Giuseppe Bertoglio.

Negli ultimi mesi il Centro per l’Impiego era stato trasferito a Castelvetrano, dopo un grave guasto elettrico nella storica sede di Mazara e la successiva dismissione del contratto di locazione. Grazie alla collaborazione tra Comune e C.P.I., gli uffici torneranno ora in città, all’interno della Galleria Santo Vassallo del Complesso Corridoni.

La sede definitiva sarà invece realizzata in un immobile comunale nei pressi della Strada Statale 115, che sarà ristrutturato con oltre un milione di euro di fondi regionali.



