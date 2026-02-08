Sezioni
08/02/2026 11:00:00

Mazara al primo posto tra i “Comuni Ricicloni". La SRR Trapani Sud la più virtuosa

Mazara del Vallo conferma il proprio primato ambientale: con l’85,9% di raccolta differenziata nel 2025, il Comune si piazza al primo posto nella propria fascia demografica ai “Comuni Ricicloni Sicilia” di Legambiente.

 

Virtuoso anche il dato sulla produzione di rifiuti indifferenziati, che si attesta a soli 63,1 kg per abitante all’anno, il valore più basso tra i comuni simili. Il risultato conferma Mazara del Vallo come una delle città più avanzate della regione nella gestione dei rifiuti, capace di puntare sulla qualità oltre che sulla quantità della raccolta.

La delegazione comunale, guidata dall’assessore Isidonia Giacalone e presente anche il sindaco Quinci con l’assessore all’Ambiente Vito Billardello, ha accolto con soddisfazione il riconoscimento. Buone notizie anche per la Srr Trapani Provincia Sud, presieduta dal sindaco di Campobello di Mazara del Vallo Giuseppe Castiglione, risultata la più virtuosa tra le Srr siciliane.

 

I risultati ottenuti consentono di guardare al futuro con fiducia, puntando a migliorare ulteriormente servizi e pratiche ambientali, senza abbassare la guardia contro chi non rispetta le regole sul territorio.

Durante l’incontro di Legambiente sono state presentate anche numerose buone pratiche di gestione dei rifiuti adottate da altre realtà virtuose in Sicilia.









