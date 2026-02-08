Agricoltura, 126 milioni dalla Regione per rafforzare le filiere: pubblicati due bandi

08/02/2026 10:00:00

La Regione Siciliana mette in campo 126 milioni di euro per sostenere la competitività, la produttività e la sostenibilità delle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato due bandi destinati alle imprese del settore.

«Un intervento consistente a sostegno delle aziende agricole siciliane – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – che punta a stimolare l’aggregazione e a valorizzare le eccellenze dei territori. Innovazione, modernizzazione e sostenibilità sono le chiavi per proiettare la nostra agricoltura nel futuro».

Sulla stessa linea l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino: «Sosteniamo le imprese con risorse ad alto impatto, puntando su modernizzazione e innovazione per rafforzarne la competitività».

Il primo bando, con una dotazione di 70 milioni di euro, finanzia investimenti ad alto impatto nel settore agroindustriale. L’obiettivo è potenziare il comparto attraverso interventi di modernizzazione, sostenibilità ambientale, innovazione e integrazione di filiera, con progetti di rilevanza economica regionale.

Il secondo bando riguarda i Progetti integrati di filiera (Pif) e dispone di 56 milioni di euro. È rivolto ai comparti agrumicolo, bufalino e cerealicolo e sostiene iniziative che integrano produzione primaria, trasformazione e commercializzazione. I fondi sono destinati a investimenti agricoli, trasformazione, commercializzazione e cooperazione per l’innovazione. I partenariati dovranno essere composti da almeno quattro soggetti.

Elemento centrale dei Pif è l’Accordo di filiera, della durata minima di dieci anni, che definisce ruoli, conferimenti e impegni tra i partecipanti.

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema informativo agricolo nazionale (Sian) dal 9 marzo all’8 giugno 2026. I bandi sono consultabili sul sito della Regione Siciliana.



