Cronaca

» Incidenti
08/02/2026 11:06:00

Trapani: donna incinta perde il bambino dopo un incidente avvenuto a Bonagia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/1770545222-0-trapani-donna-incinta-perde-il-bambino-dopo-un-incidente-avvenuto-a-bonagia.jpg

Non ce l’ha fatta il bambino che la donna coinvolta in grave incidente stradale avvenuto lo scorso 23 gennaio sulla strada di Bonagia portava in grembo. La donna, ricoverata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, nella notte ha perso il piccolo.

 

L'incidente

Lo scontro si è verificato lungo la curva che precede il rettilineo di Bonagia, nel territorio di Valderice. La donna, residente a Buseto Palizzolo, viaggiava in auto insieme alla suocera e alla figlia di tre anni, ed era diretta verso Bonagia, in direzione Buseto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe stata speronata da un altro veicolo che procedeva ad alta velocità provenendo dalla direzione opposta, verso Trapani.

 

Ferito l'altro automobilista

Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il conducente dell’altra auto, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasferito d’urgenza all’ospedale di Trapani, prima in rianimazione e successivamente ricoverato in ortopedia. Le condizioni della donna, inizialmente stabili, avevano consentito ai medici di programmare la dimissione, ma nelle ultime ore il quadro clinico si è improvvisamente aggravato con l’esito più tragico.

 

Indagini in corso

Sull’incidente sono in corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

 









