Politica
08/02/2026 13:00:00

Amministrative 2026, "Noi per Campobello" fuori da coalizioni civiche e schieramenti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/amministrative-2026-noi-per-campobello-fuori-da-coalizioni-civiche-e-schieramenti-450.jpg

In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Campobello di Mazara, iniziano a delinearsi diverse coalizioni politiche composte da partiti, gruppi politici e liste civiche che si propongono come alternative all’attuale amministrazione.

 

In questo contesto prende posizione il Circolo culturale “Noi x Campobello”, gruppo civico di destra che annuncia di non essere, al momento, «né allineato né facente parte di alcuno schieramento politico o coalizione civica» in vista delle amministrative. Una scelta che il direttivo rivendica come autonoma e indipendente, precisando che «al di là di ogni rapporto personale e politico con l’onorevole Giuseppe Bica, in quota Fratelli d’Italia al Parlamento siciliano, le sue scelte politiche alle amministrative campobellesi sono e rimangono esclusivamente personali».

 

Il gruppo civico lancia quindi un appello ai cittadini che intendono «cambiare ed uscire fuori dai soliti schemi precostituiti», rivolgendosi in particolare a «donne e uomini liberi e forti che credono realmente in un cambiamento». Secondo Noi x Campobello, «il cambiamento a Campobello è possibile, ma occorre crederci».

Una posizione che viene definita dallo stesso movimento come scomoda e controcorrente. «C’è chi considera la nostra scelta temeraria e folle – spiegano – ma è certamente incomprensibile per coloro che campano di tatticismi e che in politica hanno come unico obiettivo quello di mettersi al riparo dalle intemperie e di cercare una poltrona a tutti i costi».

Il direttivo rivendica invece una scelta di libertà politica e di coerenza, richiamando un detto popolare che sintetizza il senso della loro posizione: «È meglio essere poveri ma liberi, piuttosto che schiavi con una catena d’oro».









