Cronaca

» Sanità
08/02/2026 17:00:00

Asp Trapani accelera sulla sanità digitale: nuovo software di refertazione e telemedicina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/asp-trapani-accelera-sulla-sanita-digitale-nuovo-software-di-refertazione-e-telemedicina-450.jpg

Avviate dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani le sessioni informative rivolte alla dirigenza medica ospedaliera e ai medici della specialistica ambulatoriale, finalizzate all’utilizzo del nuovo sistema gestionale aziendale per la refertazione delle prestazioni ambulatoriali.

 

A decorrere dal prossimo 1° marzo 2026, il nuovo strumento di scrittura sarà l’unico autorizzato per la redazione digitale di tutte le refertazioni successive a visite o esami strumentali, erogati negli ambulatori sia ospedalieri che territoriali dell’ASP di Trapani. Il sistema garantirà l’adozione di standard omogenei, una più efficace integrazione dei flussi informativi a fini epidemiologici e statistici e un ulteriore avanzamento nel percorso di dematerializzazione dei processi, con ricadute positive in termini di tracciabilità, sicurezza e tempestività del referto.

 

Il nuovo sistema favorisce inoltre una maggiore uniformità operativa tra le diverse articolazioni aziendali e contribuisce a semplificare il flusso di lavoro dei professionisti, riducendo passaggi manuali e cartacei e possibili disallineamenti procedurali.

 

«Stiamo portando avanti una digitalizzazione rapida e sostanziale – dichiara il Commissario straordinario dell’ASP – basata su strumenti concreti, formazione mirata e tempi certi di adozione. Il nuovo sistema di refertazione rappresenta un passaggio strategico per rendere più moderni e omogenei i processi, con benefici diretti in termini di qualità, sicurezza e tempestività. È un percorso che valorizza il lavoro dei professionisti e rafforza la capacità dell’Azienda di rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze della popolazione».

 

L’ASP di Trapani si orienta sempre più verso una sanità digitale, moderna e di qualità. È infatti tra le prime aziende sanitarie siciliane ad adottare il nuovo portale regionale di telemedicina, uno strumento destinato a potenziare l’assistenza territoriale e l’accesso alle cure, soprattutto per le persone fragili e per chi vive nelle aree più periferiche della provincia o nelle isole.

 

Da lunedì 9 febbraio prenderà avvio la formazione dedicata al portale di telemedicina, rivolta al personale sanitario già individuato in questa prima fase, con l’obiettivo di rendere operativi in tempi rapidi i principali servizi.

Televisita, telemonitoraggio, teleconsulto e teleassistenza entreranno progressivamente a regime nei processi assistenziali dell’ASP di Trapani, ampliando l’offerta di servizi e contribuendo a una presa in carico più continuativa e integrata, in coerenza con le linee di indirizzo Agenas e con il D.M. 77/2022, che rafforza il modello di sanità di prossimità e l’integrazione tra ospedale e territorio.









