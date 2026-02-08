Sezioni
Sport
08/02/2026

L'impresa è servita, la Germaine Lecocq espugna Torre del Greco e Cava dei Tirreni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/l-impresa-e-servita-la-germaine-lecocq-espugna-torre-del-greco-e-cava-dei-tirreni-450.jpg

Doveva essere un "weekend di fuoco" e così è stato, ma a bruciare è stata solo la voglia di vincere della FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala. Il tour de force in terra campana si è concluso con un trionfo totale, due partite, due vittorie e 4 punti che ridisegnano la classifica di Serie B1, proiettando i colori lilibetani sul terzo gradino del podio, a soli quattro punti dalla vetta.
La missione è iniziata sabato 7 febbraio contro il TT Torre del Greco. Sotto le luci di una sfida terminata solo in tarda serata, intorno alle 21:30, il Team marsalese ha messo subito le cose in chiaro. La partenza è stata bruciante, Chamorro (3-2 su Landolfi), Giardina, capitano di giornata (3-2 su Guastafierro), Maragioglio (3-0 su Gammone) ed ancora un implacabile Chamorro (3-0 su Guastafierro) hanno scavato un solco profondissimo, portando il punteggio sul 4-0. Nonostante l’orgogliosa reazione dei padroni di casa, capaci di accorciare le distanze, ci ha pensato un monumentale Maragioglio a chiudere definitivamente i conti battendo Guastafierro per 3-1 e sigillando il 5-2 finale. I primi due punti della spedizione erano in cassaforte, ma il difficile doveva ancora venire.
Domenica 8 febbraio, senza quasi il tempo di smaltire le fatiche della sera precedente, lo "squadrone" lilibetano si è presentato ai tavoli del TT Cava dei Tirreni. Se all'andata era finita 5-0, il ritorno è stato un’ulteriore conferma di superiorità, un 5-1 senza appello anche se tanto sofferto. Le firme sulla vittoria portano i nomi di Bressan (vittorioso 3-1 su Novi), di Giardina (3-0 su Cretella) e dell'allenatore-giocatore nonché capitano Giovanni Caprì, capace di imporsi 3-2 su Gammone in un match di rara intensità. Dopo l'unico punto concesso ai campani, sono stati ancora Bressan (3-2 su Gammone) e Caprì (un netto 3-0 su Cretella) a porre il sigillo su una due giorni perfetta.
I numeri oggi sorridono alla società cara alla Presidente Sandra Sorrentino, terzo posto solitario con 12 punti, a sole quattro lunghezze dalla prima della classe. Quegli obiettivi stagionali che profumano di Serie A2, descritti alla vigilia come un sogno ambizioso, ora appaiono come un traguardo concreto e raggiungibile. La scalata è iniziata e la Germaine Lecocq ha dimostrato di avere l'ossigeno necessario per arrivare in cima visto che questa Germaine Lecocq ha dimostrato di non avere paura di nessuno.









