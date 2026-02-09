Sezioni
Cronaca

Ambiente
09/02/2026 10:30:00

CNR di Torretta Granitola e Capitaneria di Mazara insieme per un mare migliore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/cnr-di-torretta-granitola-e-capitaneria-di-mazara-insieme-per-un-mare-migliore-450.jpg

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, Capitano di Fregata  Stefano Luciani, ha incontrato il Responsabile dell’”Istituto per lo studio degli impatti  Antropici e Sostenibilità in ambiente marino del CNR” di Torretta Granitola, Dott. Giorgio  Tranchida, per un momento di confronto e condivisione.  


Nel corso dell’incontro, tenutosi presso la Capitaneria di porto, è stato fatto un punto  sulle principali attività di ricerca scientifica condotte dal Centro Nazionale di Ricerche di  Torretta Granitola, con particolare riferimento ai progetti di monitoraggio dell’ambiente  marino e costiero, nonché alle consolidate sinergie operative ed alle molteplici forme di  collaborazione istituzionale che hanno interessato, negli anni, la Guardia Costiera ed il  CNR.  


“La ricerca è una componente fondamentale per la tutela dell’ambiente marino, ed avere  la disponibilità di una struttura importante e qualificata come il CNR IAS sul proprio  territorio è una opportunità unica per chiunque abbia a cuore il bene del mare. Inoltre  quello mazarese, con le sue consolidate tradizioni marinare e, soprattutto, con la sua  spiccata vocazione verso il settore ittico, è uno scenario strategico in tal senso, potendo  vantare, altresì, la presenza di un altro Istituto fondamentale del CNR, l’Istituto per le  Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine, altro importante riferimento per gli  operatori del settore”. 
 

Il confronto, svoltosi in un clima di fattiva e proficua cooperazione, ha consentito di  approfondire tematiche legate alla tutela dell’ecosistema marino, alla raccolta e  all’analisi dei dati ambientali e al supporto scientifico alle attività di controllo e  salvaguardia del mare, svolte quotidianamente dalla Capitaneria di Porto nell’ambito  delle proprie funzioni istituzionali. 
 

Al termine dell’incontro, il Comandante Luciani ed il Dott. Tranchida hanno confermato  la piena e reciproca disponibilità a voler promuovere e sviluppare nuove e ulteriori forme  di collaborazione, nella ferma consapevolezza che un ecosistema complesso e delicato  come quello marino ha bisogno di controlli minuziosi, ma soprattutto di tanta  prevenzione, e la prevenzione è tanto più efficace quanto più è consapevole ed  informata. 
 









