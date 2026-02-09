La Pro Loco Selinunte diventa incubatore di progettualità, l’appello ai giovani

09/02/2026 11:45:00

La Pro Loco Selinunte, storica istituzione che da 76 anni si occupa della promozione turistica e culturale di Castelvetrano, annuncia una fase di profondo rinnovamento. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’associazione in un incubatore di progettualità, un vero e proprio hub capace di stimolare il rilancio del territorio attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

Il presidente Pier Vincenzo Filardo, giunto alla fine del suo dodicesimo anno alla guida dell'ente, ha rivolto un appello ai cittadini, e in particolare ai giovani castelvetranesi, affinché partecipino attivamente alla vita associativa. Per favorire questo ricambio generazionale, l'adesione per i nuovi giovani soci sarà completamente gratuita.

L’iniziativa mira a coniugare l'esperienza dei soci storici con le competenze tecnologiche e lo spirito d'iniziativa dei più giovani, creando un modello di città più attrattivo. La Pro Loco, che gestisce anche lo sportello regionale di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), intende così superare le proprie funzioni istituzionali per farsi promotrice di idee innovative in sinonia con l'Amministrazione Comunale.

"La partecipazione è indispensabile", ha dichiarato Filardo, sottolineando come l'apertura a nuove forze sia essenziale per la ripresa della città. Nelle prossime settimane verranno organizzati appuntamenti pubblici presso la sede di Piazza Umberto I o in altri luoghi della città per presentare i dettagli del progetto.

Per informazioni, gli interessati possono contattare la segreteria tramite l'indirizzo email prolocoselinuntecv@gmail.com



