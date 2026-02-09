Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
09/02/2026 11:45:00

La Pro Loco Selinunte diventa incubatore di progettualità, l’appello ai giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/1770633776-0-la-pro-loco-selinunte-diventa-incubatore-di-progettualita-l-appello-ai-giovani.jpg

 La Pro Loco Selinunte, storica istituzione che da 76 anni si occupa della promozione turistica e culturale di Castelvetrano, annuncia una fase di profondo rinnovamento. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’associazione in un incubatore di progettualità, un vero e proprio hub capace di stimolare il rilancio del territorio attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

 

Il presidente Pier Vincenzo Filardo, giunto alla fine del suo dodicesimo anno alla guida dell'ente, ha rivolto un appello ai cittadini, e in particolare ai giovani castelvetranesi, affinché partecipino attivamente alla vita associativa. Per favorire questo ricambio generazionale, l'adesione per i nuovi giovani soci sarà completamente gratuita.

 

L’iniziativa mira a coniugare l'esperienza dei soci storici con le competenze tecnologiche e lo spirito d'iniziativa dei più giovani, creando un modello di città più attrattivo. La Pro Loco, che gestisce anche lo sportello regionale di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), intende così superare le proprie funzioni istituzionali per farsi promotrice di idee innovative in sinonia con l'Amministrazione Comunale.

 

"La partecipazione è indispensabile", ha dichiarato Filardo, sottolineando come l'apertura a nuove forze sia essenziale per la ripresa della città. Nelle prossime settimane verranno organizzati appuntamenti pubblici presso la sede di Piazza Umberto I o in altri luoghi della città per presentare i dettagli del progetto.

Per informazioni, gli interessati possono contattare la segreteria tramite l'indirizzo email prolocoselinuntecv@gmail.com









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...