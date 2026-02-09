Sezioni
Cittadinanza
09/02/2026 19:20:00

Marsala: lungomare, parcheggio del Salato e parco giochi completamente al buio



Non è quello che si vede, ma soprattutto quello che non si vede a destare preoccupazione lungo il Lungomare di Marsala. Al momento il Parco Giochi dei Bambini del Lungomare Maltese è al buio. Una situazione che riguarda il parcheggio del Salato e il lungomare Boeo, anch’essi privi di illuminazione ( come vedete nelle foto di TP24)

 

Un blackout che va ben oltre il semplice disagio estetico. A lanciare l’allarme sono residenti e commercianti, sempre più preoccupati per le ricadute sul fronte della sicurezza. «Non è solo una questione di decoro – scrivono alcuni residenti – ma una grave mancanza di sicurezza che espone chi vive e frequenta la zona a rischi altissimi, sia dal punto di vista della sicurezza stradale che personale».

 

 

La totale assenza di luce rende infatti difficoltosa la circolazione sia per chi si muove in auto sia per chi percorre l’area a piedi, aumentando il rischio di incidenti e creando un clima di insicurezza. Particolarmente preoccupante la situazione del parco giochi, uno spazio pensato per le famiglie e i bambini che, nelle attuali condizioni, risulta di fatto inutilizzabile.

 

Una problema che si protrae da giorni. L’auspicio dei residenti e dei commercianti è che si possa ripristinare al più presto l’illuminazione pubblica, restituendo sicurezza e vivibilità.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it















