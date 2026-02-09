Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
09/02/2026 02:00:00

Armi e droga in un pub: locale chiuso per 30 giorni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/armi-e-droga-in-un-pub-locale-chiuso-per-30-giorni-450.jpg

Stop di trenta giorni all’attività del pub Privilege, in via Ramondetti Fileti, a Palermo. Il questore ha disposto la sospensione della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

 

Il provvedimento nasce da un controllo effettuato nella notte del 5 febbraio dai carabinieri insieme alla polizia municipale. Nel corso dell’ispezione, nel magazzino del locale sono stati trovati sostanza stupefacente e alcuni bossoli a salve.

 

I controlli sono poi proseguiti all’interno del pub, dove i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un coltello con residui di droga, bossoli inesplosi e soprattutto un fucile a pompa semiautomatico con matricola abrasa, completo di munizioni.

Alla luce del materiale sequestrato e del potenziale pericolo per la collettività, l’autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto necessario adottare una misura immediata e preventiva, disponendo la chiusura temporanea del locale per evitare il protrarsi di situazioni di illegalità e tutelare l’incolumità dei cittadini.



Cronaca | 2026-02-09 02:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/armi-e-droga-in-un-pub-locale-chiuso-per-30-giorni-250.jpg

Armi e droga in un pub: locale chiuso per 30 giorni

Stop di trenta giorni all’attività del pub Privilege, in via Ramondetti Fileti, a Palermo. Il questore ha disposto la sospensione della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...