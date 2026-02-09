Armi e droga in un pub: locale chiuso per 30 giorni

09/02/2026 02:00:00

Stop di trenta giorni all’attività del pub Privilege, in via Ramondetti Fileti, a Palermo. Il questore ha disposto la sospensione della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il provvedimento nasce da un controllo effettuato nella notte del 5 febbraio dai carabinieri insieme alla polizia municipale. Nel corso dell’ispezione, nel magazzino del locale sono stati trovati sostanza stupefacente e alcuni bossoli a salve.

I controlli sono poi proseguiti all’interno del pub, dove i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un coltello con residui di droga, bossoli inesplosi e soprattutto un fucile a pompa semiautomatico con matricola abrasa, completo di munizioni.

Alla luce del materiale sequestrato e del potenziale pericolo per la collettività, l’autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto necessario adottare una misura immediata e preventiva, disponendo la chiusura temporanea del locale per evitare il protrarsi di situazioni di illegalità e tutelare l’incolumità dei cittadini.



