Politica
09/02/2026 00:00:00

Campobello, le associazioni: "Servono politiche per giovani, donne e tutela degli animali"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/campobello-le-associazioni-servono-politiche-per-giovani-donne-e-tutela-degli-animali-450.jpg

In vista dell’imminente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, della Giunta e l’elezione del nuovo sindaco di Campobello di Mazara, alcune associazioni e comitati cittadini scendono in campo indicando le priorità che, a loro avviso, dovrebbero trovare spazio nei programmi elettorali di tutti gli schieramenti.

A intervenire sono Generazione Futura Lab, Passaparola, Equamente, Dimensione Donna Campobello e Pet Love, che chiedono un impegno concreto su temi sociali, culturali e ambientali rimasti a lungo ai margini dell’azione amministrativa.

 

Tra i punti ritenuti centrali figurano politiche dedicate a bambini e adolescenti, con la creazione di spazi per attività culturali, ricreative e sportive, la manutenzione e la riqualificazione degli spazi pubblici esistenti, il sostegno alle donne, con particolare attenzione alla violenza di genere, alla maternità e alle difficoltà delle persone separate, e infine la tutela degli animali, attraverso strutture temporanee per l’accoglienza di cani e gatti randagi, finalizzate alle cure e alle adozioni.

Secondo le associazioni, affrontare questi temi significherebbe imprimere una svolta verso una città più moderna e civile. Pur riconoscendo le difficoltà che attendono la prossima amministrazione, i comitati dichiarano di non voler più accettare ritardi cronici o giustificazioni economiche, ricordando le promesse disattese degli ultimi vent’anni e il dissesto finanziario che ha segnato il Comune.

 

I firmatari si dichiarano oggi alleati di una coalizione che comprende Cambia-menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I. – Nuovi Orizzonti Insieme, Azzurri e Noi Moderati, dalla quale si attendono un cambio di passo concreto.

Nel documento viene inoltre espresso l’auspicio che il prossimo sindaco sia una donna, una madre, impegnata nel sociale e capace di guidare un vero processo di cambiamento, dopo le vicende che hanno colpito Campobello di Mazara il 16 gennaio 2023.

Infine, l’attenzione è rivolta al ruolo dei media nazionali: per le associazioni, Campobello ha oggi l’occasione di mostrare un volto diverso, fatto di una larga maggioranza di cittadini onesti e rispettosi della legge, impegnati nel contrasto a ogni forma di mafia.









