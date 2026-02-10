Buongiorno24 del 10 Febbraio 2026

10/02/2026 09:12:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti di oggi, martedì 10 febbraio.

In apertura ci occupiamo della vicenda del Palazzetto dello Sport di Trapani. Il Comune si è ripreso l’impianto, revocando la concessione alla Trapani Shark. Con una determina firmata nelle scorse ore, Palazzo D’Alì è tornato in possesso del palazzetto: serrature cambiate e accessi chiusi. Secondo l’amministrazione comunale, la concessione non era più valida per il venir meno dei requisiti no profit e per una serie di inadempimenti contestati alla società. Una decisione che segna uno strappo definitivo in una vicenda lunga e molto conflittuale.

Ampio spazio poi alla morte di Antonino Zichichi, lo scienziato di fama mondiale, originario di Trapani, ricercatore del Cern e scopritore dell’antideutone, scomparso a 97 anni. Una figura centrale della fisica italiana e internazionale, fondatore del Centro Ettore Majorana di Erice, protagonista per decenni del dibattito scientifico, culturale e anche politico del Paese.

Passiamo quindi alla cronaca giudiziaria, con l’udienza di oggi davanti al Gip di Palermo per il cosiddetto caso “Solimano”. La Procura chiede il rinvio a giudizio dell’avvocato Antonio Messina, ritenuto uno dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro e indicato come il “Solimano” citato nei pizzini del boss. Un procedimento che punta a fare luce sulla rete che avrebbe garantito la lunga latitanza del capomafia.

Restando in tribunale, vi raccontiamo anche l’avvio nel vivo del processo per la morte dell’insegnante Francesco Carbonello, deceduto nel 2019 all’ospedale di Castelvetrano. Dodici medici sono imputati per omicidio colposo in concorso. Nei giorni scorsi è stata ascoltata la testimonianza di un fratello della vittima, mentre il giudice ha già fissato le prossime udienze.

Ci occupiamo poi dei controlli straordinari su locali notturni, ristoranti e attività di pubblico spettacolo in tutta la provincia di Trapani: irregolarità diffuse, una sospensione immediata dell’attività e un titolare segnalato all’Autorità giudiziaria. Un’operazione interforze che proseguirà anche nelle prossime settimane.

Infine, uno sguardo alla politica marsalese, con il ritorno sulla scena di Oreste Alagna, che rompe gli indugi e annuncia il suo sostegno alla candidata sindaca Andreana Patti, rivendicando una collocazione esclusivamente civica e parlando della necessità di una guida competente e stabile per il futuro della città.

Questi i temi al centro della puntata di oggi di Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24 per orientarsi tra le notizie, capire cosa sta succedendo e leggere i fatti senza rumore. Siamo in diretta su Tp24.it, sui social e su Rmc 101.



