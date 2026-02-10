Sezioni
Cronaca
10/02/2026 14:17:00

Furto di energia elettrica, quattro denunciati a Campobello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/furto-di-energia-elettrica-quattro-denunciati-a-campobello-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nell’ambito di controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica, eseguiti unitamente a personale specializzato della società E-Distribuzione, hanno denunciato quattro persone per furto aggravato.


Nel corso dei controlli, che hanno interessato vari immobili siti nel comune di Campobello di Mazara, un61enne, un 52enne e una 28enne del luogo sono stati denunciati per aver effettuato allacci diretti alla linea elettrica mentre un 40enne per aver manomesso il contatore Enel, proseguono gli accertamenti al fine di quantificare l’entità dei furti di energia.

 



