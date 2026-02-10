Sezioni
Cronaca
10/02/2026 16:06:00

Si sporge per stendere i panni, cade giù e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/1770735981-0-si-sporge-per-stendere-i-panni-cade-giu-e-muore.jpg

Si sarebbe sporta dal balcone del suo appartamento, al secondo piano di una palazzina, mentre stendeva dei panni, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto. È morta così una donna di 46 anni, trovata senza vita sul marciapiedi a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

 

La scoperta è stata fatta da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarla, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

 

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine, incaricate di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto.



