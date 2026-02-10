Sezioni
Cronaca
10/02/2026 16:20:00

Sparatoria in strada: 27enne ferito a una gamba

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/1770736896-0-sparatoria-in-strada-27enne-ferito-a-una-gamba.jpg

Un uomo di 27 anni è rimasto ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco durante una sparatoria avvenuta a Catania, in via della Concordia. Il proiettile lo ha colpito alla gamba sinistra.

 

Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto riferito alla polizia, il 27enne — che si trova agli arresti domiciliari ma è autorizzato a lavorare in un salone da parrucchiere — avrebbe raccontato di aver udito le urla provenire dalla strada a causa di una lite. Sarebbe quindi uscito dall’attività e, in quel frangente, sarebbe stato colpito accidentalmente dal proiettile.

 

Sull’episodio indaga la squadra mobile della Questura di Catania, che sta verificando l’attendibilità della ricostruzione fornita dalla vittima e cercando di chiarire la dinamica della sparatoria.



