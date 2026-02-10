Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
10/02/2026 17:10:00

Satira, doppiopesismo e libertà di espressione: il caso Pucci e il corto circuito politico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/1770739816-0-satira-doppiopesismo-e-liberta-di-espressione-il-caso-pucci-e-il-corto-circuito-politico.png

Il comico Andrea Pucci ha rinunciato alla co-conduzione di Sanremo dopo aver dichiarato: «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili». Secondo quanto comunicato dall’attore, la decisione sarebbe legata al fatto di essere considerato di destra e ritenuto omofobo e xenofobo.

 

La presidente del Consiglio dei ministri ha espresso solidarietà all’umorista, solidarietà che si condivide, peccato però che successivamente abbia querelato il podcaster Daniele Fabbri per diffamazione. Lo stesso ha fatto sua sorella per una vignetta di Natangelo pubblicata su Il Fatto Quotidiano.

 

Giorgia Meloni ha accusato la sinistra di doppiopesismo; a tal proposito ha imposto una riflessione sul ruolo della satira e sull’ambiguità nel giudicarla. La satira è un genere letterario e comunicativo che critica, con il sarcasmo fino alla caricatura, aspetti o personaggi della vita contemporanea, e il politically correct non è una sua cifra esistenziale. Pertanto, nel suo esercizio assolve pienamente alla sua funzione. La satira lo ha fatto in modo magistrale in un video che circola in rete e che parla di Silvio Berlusconi, al quale vengono chieste scuse per le critiche al suo operato politico, mettendolo a confronto con la destra oggi al governo e motivandone le ragioni.

 

Il Caimano è stato aggredito per la sua coalizione di destra, ma la sua, «rispetto a quella di oggi, è la comunità di Sant’Egidio». È stato criticato per le sue frequentazioni con lo stalliere e con Dell’Utri, ma la destra di oggi è amica di Trump, Epstein e Freddy Krueger: «Tu eri un angioletto al confronto».

È stato biasimato perché faceva festini con le donne: «Questi fanno i festini con i ragazzini, li invitano a cena e la cena sono i ragazzini». «Tu al massimo hai difeso Gheddafi, questi Netanyahu. Tu al massimo hai fatto uscire Ruby dalla questura, questi un torturatore libico dall’Italia, rimandato a casa con un volo di Stato».

 

«Sulle barzellette le tue facevano ridere, le loro sulle accise, Lollobrigida con l’acqua che fa male, che i poveri mangiano meglio dei ricchi. Questi, altro che “Sai l’ultima?”, neanche alla Corrida li prendono». «Tu volevi diventare Presidente della Repubblica di un pezzo di terra nel mondo. Questi volevano dare il Nobel per la pace a Trump, che è un pezzo di beep». «Ti sei sistemato gli affari tuoi, conflitto d’interessi. Questi vogliono riscrivere la Costituzione, la giustizia e la libertà di espressione».

«Silvio, scusami, ma quando torni???». La satira è bipartisan, appartiene a tutti, non va censurata: è un patrimonio culturale.

 

Vittorio Alfieri









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...