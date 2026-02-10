Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Libri e fuffa
10/02/2026 08:00:00

Vannacci e Salvini: la guerra dei Roses nel pollaio della Destra 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/vannacci-e-salvini-la-guerra-dei-roses-nel-pollaio-della-destra-450.jpg

di Katia Regina

 

Pare che a Sinistra abbiano fatto un mega ordine di popcorn; lo spettacolo si preannuncia avvincente: il divorzio tra Matteo Salvini e il Generale Vannacci. Se questo fosse un podcast, a questo punto partirebbe il refrain di C’eravamo tanto amati, o meglio ancora Era già tutto previsto di Cocciante. Succede quando un matrimonio si fa per interesse, ma non è solo per la dote che la storia è finita.

 

Due galli in un pollaio, si sa, non durano. Ma anche questa metafora non rende l’idea, perché qui la lotta non è una conseguenza naturale di un istinto, direi piuttosto un condizionamento culturale basato sul concetto di machismo inaugurato dal fondatore della Lega ei fu Nord. Ricordate lo slogan di Bossi? "Ce l'ho duro!". Ecco, la gara diciamo che è diventata una questione di primato muscolare a distanza, una rincorsa affannata a chi potesse vantare la maggior resistenza strutturale del proprio ego. Una sfida all'ultimo bicipite (o supposto tale), per decidere chi avesse il diritto di impugnare lo scettro della virilità padana, trasformando la politica in una misurazione costante di quel turgore identitario che tanto piace ai nostalgici della clava.

 

Oggi però la situazione è degenerata. La vera competizione tra i due sembra legata a questo slogan primordiale, un retaggio che colpisce quanti non perdono occasione per ricordare al mondo come stanno le cose: padre, madre, famiglia e figli legittimi (al massimo naturali). Loro stanno solo con i duri anche nella politica internazionale; il turgore è il loro totem, e tutto ciò che minaccia la cultura del respingimento diventa terreno di scontro a suon di decreti. 

 

Eppure, tra un X MAS e un’invettiva contro i diversi, lo strappo si è consumato sul terreno più sacro: il portafoglio e l’ego. Pare infatti che a via Bellerio i nervi siano saltati quando il Generale ha iniziato a fatturare con i suoi libri più di quanto la Lega raccolga con le tessere, gestendo la sua popolarità come un'azienda privata e lasciando il Capitano a fare la figura del caporale di giornata.

 

Sul Generale mi ero già espressa, accostandolo al brutale sergente di Full Metal Jacket. Ma oggi vorrei azzardare qualcosa di più suggestivo, ispirata da uno scatto che il Generale ha postato mostrandosi in una deliziosa vestaglietta da geisha. Dal cingolato al kimono è un attimo, basta un tramonto giusto e la voglia di sentirsi, finalmente, una farfalla.

 

Qui la letteratura clinica ci viene in aiuto con una cattiveria deliziosa. Esiste un concetto chiamato "mascolinità precaria" (Vandello & Bosson, 2013): l'idea che la virilità non sia un dato di fatto, ma uno stato ansioso che va riconfermato ogni mattina con un grugnito. Ma il vero capolavoro è la Formazione Reattiva di Anna Freud. In parole povere? Quando il tuo Io è terrorizzato da impulsi che non sa gestire — magari un'attrazione inconscia per tutto ciò che è morbido, delicato o "diverso" — la mente reagisce trasformando quel desiderio nel suo esatto opposto.

Più senti il bisogno di indossare il kimono, più scriverai libri contro i gay. Più la tua identità vacilla, più l'omofobia deve farsi teatrale, rumorosa, quasi ossessiva. È un’armatura di latta necessaria a proteggere un cuore che, sotto la divisa, batte per Raffaella Carrà. È la difesa disperata di chi teme che, togliendo le mostrine, rimanga solo una splendida seta fiorita.

Sul machismo salviniano, invece, mancano argomenti seri. Avete presente il bau bau della Montaruli? Ecco, siamo da quelle parti. La cosa più virile che Matteo mostra sono i gesti scomposti delle mani mentre accompagna discorsi disarticolati, cercando di inseguire un Generale che ormai corre da solo verso l'estrema destra internazionale.

Alla fine, la più testosteronata del gruppo resta lei: la donna, madre, cristiana. Il che spiegherebbe il suo sconcerto nel sapere che qualcuno ha dipinto il suo volto al posto di quello di un angelo in una chiesa: passare da capo a cherubino deve essere stato un declassamento intollerabile per la sua immagine di dura.

E mentre vanno in onda gli episodi di questo Divorzio all'italiana, il Paese frana. Si sgretola insieme alla speranza di vedere l'opposizione posare i popcorn e mettersi al lavoro per ridare dignità a chi è stanco di queste serie televisive prodotte con i soldi dei contribuenti.

Consigli per la lettura: Il deserto dei Tartari di Buzzati, l'atmosfera da caserma non manca e neppure l'assurdità del comando, e poi come dire... il deserto si avverte e pure la presenza di Tartari nella sua accezione moderna.


 

Consigli per la visione: La canzone di Luca e Paolo per Vannacci.



 

 

 



Libri e fuffa | 2026-02-03 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/nobel-alla-fratellanza-a-minneapolis-250.jpg

Nobel alla fratellanza a Minneapolis

di Katia Regina Lo sentite anche voi il fischio frenetico e intermittente? Proviene da Minneapolis, ma avvisa anche noi, le squadracce sono arrivate: I cittadini si sono schierati per la giustiziaLe loro voci risuonavano nella notteE...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...