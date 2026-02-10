Erice: la consigliera Mannina propone il lutto cittadino per la scomparsa di Zichichi

10/02/2026 11:41:00

La proclamazione del lutto cittadino per onorare la memoria del professor Antonino Zichichi. È questa la proposta avanzata dalla consigliera comunale Simona Mannina, che ha formalmente chiesto all’Amministrazione comunale di valutare un gesto istituzionale in segno di cordoglio e riconoscenza verso una delle personalità più illustri legate alla storia recente della città.

«La scomparsa del professor Antonino Zichichi rappresenta una perdita di altissimo valore non solo per il mondo scientifico internazionale, ma in modo particolare per la Città di Erice», afferma la consigliera Mannina, sottolineando il legame profondo tra lo scienziato e il territorio ericino.

Un legame costruito nel tempo grazie alla visione e all’impegno del fisico di fama mondiale, che ha trasformato Erice in un luogo simbolo del dialogo tra scienza, cultura e pace. «Grazie alla sua visione, al suo impegno e al suo prestigio – evidenzia Mannina – Erice è divenuta nel tempo un punto di riferimento mondiale, legando indissolubilmente il nome del Professore alla nostra identità culturale».

Al centro di questo percorso, il Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, fondato proprio da Zichichi, e le numerose iniziative che negli anni hanno portato in città studiosi e ricercatori da tutto il mondo. «Le attività promosse sul nostro territorio hanno reso Erice un luogo unico nel panorama internazionale», aggiunge la consigliera.

Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale: «Ritengo doveroso che si valuti la proclamazione del lutto cittadino quale segno tangibile di partecipazione al dolore, di rispetto istituzionale e di pubblica gratitudine verso una personalità che ha dato lustro alla nostra Città nel mondo».

Un gesto che, secondo Mannina, andrebbe oltre l’aspetto formale. «Non si tratterebbe solo di un atto simbolico – conclude – ma di un riconoscimento collettivo del valore umano, scientifico e culturale lasciato in eredità dal professor Zichichi alla comunità ericina».



