11 Febbraio: Francia e Germania si allontanano, altra indagine su Santanchè, altro oro

E' l'11 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’asse franco-tedesco che governava la Ue si sta incrinando. Macron propone debito comune, e Berlino non gli dà retta. «Non abbiamo più tempo. O l’Europa cambia o sarà spazzata via». Questo dicono Merz e Meloni in vista del vertice europeo

• Oggi la Camera vota la fiducia al dl sull’Ucraina. I vannacciani decideranno se uscire dall’aula o se votare sì alla fiducia, per non farsi accusare di collaborazionismo con il centrosinistra



• La ministra del Turismo Santanchè è indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la Spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021

• L’Italia conquista il secondo oro alle Olimpiadi, ed è settima nel medagliere: i ragazzi della staffetta mista hanno trionfato nello short track. Nel curling Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono aggiudicati il bronzo

• Trump, in un intervento telefonico su Channel 12, ha detto che «l’Iran non avrà mai armi nucleari». Dice che non si riuscisse a raggiungere un accordo con l’Iran, sarebbe pronto a intraprendere un’azione militare come nella guerra dei 12 giorni dello scorso giugno

• Il Parlamento europeo ha approvato due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo. Ora espellere i migranti sarà più facile

• Gli investigatori indiani credono che l’aereo Air India è precipitato (giugno 2025) perché i due interruttori del carburante sono stati spenti volontariamente da uno dei piloti a bordo

• Guido Bertolaso ha annunciato che gli ustionati a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti fuori pericolo di vita

• A Brescia un uomo di nazionalità straniera, residente in una cittadina della provincia, è stato perché da tempo abusava della figlia minorenne, fino a quando lei ha accusato un malore e ha scoperto di essere incinta

• S&P ha tagliato il suo giudizio su Stellantis da BBB a BBB mentre Moody’s l’ha ridotto a Baa3

• Dopo i servizi di Report (Rai3) sui pc utilizzati per controllare le prestazioni dei dipendenti, scattano le ispezioni nei principali centri logistici di Amazon in Italia

• La Mercedes su cui viaggiava Kimi Antonelli è finita contro un muro sulla superstrada. Tutti illesi, ma non è ancora chiaro chi fosse alla guida dell’auto

• I quarti di finale di Coppa Italia: dopo novanta minuti di partita, Napoli-Como è finita 1 a 1. Si è andati ai rigori, e alla fine i partenopei non ce l’hanno fatta

• Cristiano Ronaldo non è più in sciopero ed è tornato ad allenarsi con l’al Nassr

• Domani Sergio Mattarella salirà a Cortina per il superG sulle Tofane, a tifare Sofia Goggia, Federica Brignone e le altre azzurre

• Sono morti il chitarrista statunitense Greg Brown (56 anni), l’ex attore bambino statunitense Blake Garrett (33), il linguista Giulio Ciro Lepschy (91), il pagliaccio francese Philippe Gaulier (82)



Corriere della Sera: Debito Ue, tensione Parigi-Berlino

La Stampa: Armi a Kiev, fiducia anti Vannacci

Il Sole 24 Ore: Banche, utili record a 27,7 miliardi

Il Messaggero: «Italia locomotiva d’Europa»

Il Giornale: L’Europa s’è destra / Stop ai clandestini

Avvenire: Acque proibite

Il Fatto: «Col sì la giustizia sarà / solo per ricchi e potenti»

Leggo: Migranti, arriva la nuova stretta

Libero: Noi lo liberiamo / e lui fa gli spot / per i terroristi

La Verità: Siamo governati da pedofili e satanisti

Il Mattino: AC-COPPA-TI

il manifesto: Eurovisione

il Quotidiano del Sud: Qui o si fa l’Europa o si muore

Domani: Nomine, è scontro nel governo / Meloni teme il domino per Mps

