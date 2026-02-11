Buongiorno24 dell'11 Febbraio 2026

11/02/2026 09:11:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti di oggi, 11 febbraio.

Apriamo con l’inchiesta che tocca la politica marsalese. La Procura della Repubblica di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone, quasi tutti esponenti politici locali, accusati di concorso in corruzione per l’esercizio della pubblica funzione. Tra loro tre consiglieri comunali di Marsala eletti nel 2020 nelle liste del centrodestra a sostegno del sindaco Massimo Grillo, che non è coinvolto nell’indagine. Secondo l’accusa, tra il 2021 e il 2022 sarebbero stati promessi o assegnati posti di lavoro in enti di formazione professionale in cambio di sostegno politico al movimento “Via”, fondato dall’ex senatore Antonino Papania. L’udienza preliminare è fissata per il 18 marzo. Una vicenda che riporta al centro una domanda politica: su quali dinamiche si è costruito parte del consenso di quella stagione elettorale?

Restiamo sulla cronaca giudiziaria con il rinvio a giudizio di Antonio Messina, 80 anni, ritenuto dalla Procura di Palermo il “Solimano” citato nelle lettere tra Matteo Messina Denaro e la maestra Laura Bonafede. Secondo gli inquirenti avrebbe gestito la cassa della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, sostenendo economicamente il boss durante la latitanza. Il processo inizierà il 25 marzo.

Sul fronte regionale, l’Ars ha approvato la norma che introduce l’obbligo del 40% di assessori di sesso femminile nelle giunte comunali. La regola non si applica ai Comuni sotto i 3 mila abitanti. Una riforma che avrà effetti anche nei centri della provincia di Trapani e che entrerà in vigore dopo le prossime elezioni.

Parliamo poi di emergenza ambientale. Le mareggiate persistenti e livelli del mare mai registrati prima stanno mettendo in ginocchio le saline tra Trapani e Marsala. Sosalt ha chiesto interventi urgenti a Prefettura, Regione e Capitaneria di Porto: arginature superate, salamoie diluite, stagione del sale 2026 a rischio. Un danno economico e ambientale per un comparto che produce fino a 150 mila tonnellate di sale l’anno e rappresenta un patrimonio storico e paesaggistico della Sicilia occidentale.

Sempre sul maltempo, la Regione annuncia uno stanziamento di 558 milioni di euro per far fronte ai danni e sostenere le popolazioni colpite dal ciclone Harry. Promesse procedure più snelle per i ristori. Vedremo tempi e modalità di attuazione.

Dalla cronaca, a Mazara del Vallo scatta l’allarme per discariche abusive e lastre di eternit in via degli Iberici. Segnalazioni dei residenti e promessa di interventi urgenti per la bonifica. A Castelvetrano, invece, una suv si è ribaltata dopo lo scontro con un’utilitaria sulla strada per Campobello: due feriti, non gravi, e traffico rallentato durante i soccorsi.

Chiudiamo con una notizia dal Tribunale di Trapani: inaugurato uno sportello per le pene alternative, con apertura quindicinale, per rafforzare i percorsi di messa alla prova e le misure sostitutive. Un tassello nel sistema della giustizia che punta a rendere più strutturati i percorsi fuori dal carcere.

Questi i temi di oggi. Restate con noi per approfondimenti e aggiornamenti. Buongiorno24 è ogni mattina in diretta per aiutarvi a sapere e capire cosa accade nel nostro territorio.



