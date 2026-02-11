Trapani, donna partorisce in auto: scortata in ospedale dai Carabinieri

11/02/2026 09:50:00

Donna partorisce in auto a Trapani. I Carabinieri hanno scortato in ospedale una donna in procinto di partorire e il bambino è nato in auto, pochi istanti prima dell’arrivo al pronto soccorso.

È accaduto nelle prime ore della mattinata nei pressi della Stazione dei Carabinieri di Valderice. I militari hanno notato un’autovettura con a bordo una coppia procedere a velocità sostenuta. Insospettiti, si sono avvicinati al mezzo che nel frattempo aveva arrestato la marcia. Alla guida c’era un uomo visibilmente agitato che ha chiesto aiuto: la convivente, seduta sul sedile posteriore, aveva forti dolori ed era ormai in procinto di partorire.

I militari, vista la situazione, hanno scortato l’auto fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, allertando nel frattempo i sanitari per consentire loro di predisporre tutto il necessario.

Ma all’arrivo in ospedale la sorpresa: quando il personale medico si è avvicinato al veicolo, la donna teneva già tra le braccia il piccolo, appena nato, con il cordone ombelicale ancora attaccato. Il parto era avvenuto in macchina durante il tragitto.

Madre e figlio sono stati subito trasferiti al reparto di Neonatologia. Poco dopo, i militari hanno appreso dai medici che entrambi stanno bene e godono di ottima salute.

Una nascita concitata, ma con lieto fine, resa possibile anche dalla prontezza dei Carabinieri intervenuti.



