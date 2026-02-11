Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/02/2026 10:51:00

Domenica a Marsala si presenta il libro-inchiesta "The Wise Guy" di Sacha Biazzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770803504-0-domenica-a-marsala-si-presenta-il-libro-inchiesta-the-wise-guy-di-sacha-biazzo.jpg

Domenica 15 febbraio alle ore 18.00, a Marsala, presso la libreria Finestre sul Mondo (via Sibilla), si terrà la presentazione del libro The Wise Guy. Donald Trump e la mafia italoamericana, l’inchiesta del giornalista investigativo Sacha Biazzo, edita da Paper First.

 

L’incontro è organizzato in collaborazione con Tp24, Mondadori Bookstore e Finestre sul Mondo. A dialogare con l’autore saranno Carla Falzone, giornalista, e Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24.

 

Nel suo libro, Sacha Biazzo ricostruisce l’ascesa di Donald Trump, molto prima dell’ingresso alla Casa Bianca: dagli affari immobiliari nel Queens ai grandi cantieri di Manhattan, fino agli anni ruggenti dei casinò di Atlantic City. Settori – quello delle costruzioni e del gioco d’azzardo – storicamente controllati dalla mafia italoamericana.

 The Wise Guy mette sotto la lente i rapporti, spesso opachi, tra Trump e ambienti legati a Cosa Nostra americana, raccontando come il potere economico, politico e criminale si sia intrecciato nel cuore del sogno americano.

Per realizzare l’inchiesta, l’autore ha attraversato gli Stati Uniti entrando nei ristoranti storici e nei social club dei clan, nei palazzi del potere e nei nuovi studi di podcast. Ha intervistato ex boss e soldati delle Five Families, investigatori, magistrati, avvocati, agenti dell’FBI e stretti collaboratori di Trump.

 Ne emerge una fitta rete di relazioni che va dal cemento della Trump Tower alle licenze dei casinò, dalle minacce sui cantieri agli endorsement degli ex mafiosi diventati influencer online.

Il libro non è solo il racconto della costruzione di un impero economico e politico, ma anche l’anatomia di un Paese che ha trasformato la mafia in un brand e il “fregare il sistema” in un modello da ammirare. Un’inchiesta che scava nelle zone d’ombra del sogno americano e pone una domanda ancora attualissima: quanto il potere criminale continua, oggi, a dialogare con quello della Casa Bianca?

 

Sacha Biazzo è un giornalista investigativo che si occupa di criminalità organizzata, corruzione politica e violazione dei diritti umani. Le sue inchieste sono state riprese da testate internazionali come PBS, Reuters, BBC, The Guardian e Vice. Laureato alla Columbia University di New York, ha fondato e diretto Backstair, il team d’inchiesta di Fanpage.it. Attualmente collabora con Report (RAI3) e insegna videogiornalismo investigativo al master di giornalismo dell’Università Cattolica di Milano. Dal suo lavoro Bloody Money, sul traffico di rifiuti in Campania, è stato tratto l’omonimo libro edito da Paper First.

 



Cultura | 2026-02-10 12:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/la-morte-di-zichichi-camera-ardente-e-funerali-a-roma-250.jpg

La morte di Zichichi. Camera ardente e funerali a Roma

Roma si prepara a salutare per l’ultima volta Antonino Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani del Novecento, morto a 97 anni. Nato a Trapani, fisico di fama mondiale, ricercatore del CERN, Zichichi ha attraversato oltre mezzo...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...