Domenica a Marsala si presenta il libro-inchiesta "The Wise Guy" di Sacha Biazzo

11/02/2026 10:51:00

Domenica 15 febbraio alle ore 18.00, a Marsala, presso la libreria Finestre sul Mondo (via Sibilla), si terrà la presentazione del libro The Wise Guy. Donald Trump e la mafia italoamericana, l’inchiesta del giornalista investigativo Sacha Biazzo, edita da Paper First.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Tp24, Mondadori Bookstore e Finestre sul Mondo. A dialogare con l’autore saranno Carla Falzone, giornalista, e Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24.

Nel suo libro, Sacha Biazzo ricostruisce l’ascesa di Donald Trump, molto prima dell’ingresso alla Casa Bianca: dagli affari immobiliari nel Queens ai grandi cantieri di Manhattan, fino agli anni ruggenti dei casinò di Atlantic City. Settori – quello delle costruzioni e del gioco d’azzardo – storicamente controllati dalla mafia italoamericana.



The Wise Guy mette sotto la lente i rapporti, spesso opachi, tra Trump e ambienti legati a Cosa Nostra americana, raccontando come il potere economico, politico e criminale si sia intrecciato nel cuore del sogno americano.

Per realizzare l’inchiesta, l’autore ha attraversato gli Stati Uniti entrando nei ristoranti storici e nei social club dei clan, nei palazzi del potere e nei nuovi studi di podcast. Ha intervistato ex boss e soldati delle Five Families, investigatori, magistrati, avvocati, agenti dell’FBI e stretti collaboratori di Trump.



Ne emerge una fitta rete di relazioni che va dal cemento della Trump Tower alle licenze dei casinò, dalle minacce sui cantieri agli endorsement degli ex mafiosi diventati influencer online.

Il libro non è solo il racconto della costruzione di un impero economico e politico, ma anche l’anatomia di un Paese che ha trasformato la mafia in un brand e il “fregare il sistema” in un modello da ammirare. Un’inchiesta che scava nelle zone d’ombra del sogno americano e pone una domanda ancora attualissima: quanto il potere criminale continua, oggi, a dialogare con quello della Casa Bianca?

Sacha Biazzo è un giornalista investigativo che si occupa di criminalità organizzata, corruzione politica e violazione dei diritti umani. Le sue inchieste sono state riprese da testate internazionali come PBS, Reuters, BBC, The Guardian e Vice. Laureato alla Columbia University di New York, ha fondato e diretto Backstair, il team d’inchiesta di Fanpage.it. Attualmente collabora con Report (RAI3) e insegna videogiornalismo investigativo al master di giornalismo dell’Università Cattolica di Milano. Dal suo lavoro Bloody Money, sul traffico di rifiuti in Campania, è stato tratto l’omonimo libro edito da Paper First.



