Dai Comuni
11/02/2026 11:41:00

Miracolo a Marsala. Torna la luce in centro, dopo settimane di proteste

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/miracolo-a-marsala-torna-la-luce-in-centro-dopo-settimane-di-proteste-450.jpg

Miracolo. È tornata la luce.
Dopo settimane di segnalazioni, foto al buio e proteste dei residenti, alcune zone di Marsala rivedono finalmente i lampioni accesi. Non è una metafora: è proprio corrente elettrica.

Il Comune annuncia il ripristino “quasi totale” dell’illuminazione in diverse strade cittadine. Ma sul Lungomare Boeo la situazione è ancora complicata: cavi deteriorati e impianti senza protezione adeguata hanno provocato cortocircuiti. E i lavori saranno lunghi.

 

Dove è tornata l’illuminazione

 

Il settore Lavori Pubblici ha eseguito interventi di:

  • rifacimento delle condutture
  • sostituzione dei cavi
  • operazioni puntuali nei pozzetti luce interrati, in pessime condizioni

 

Le aree interessate sono:

  • via delle Sirene
  • via Mergellina e strade limitrofe
  • via Scipione l’Africano
  • Piazza Unità d’Italia

Zone rimaste per settimane al buio, con disagi per residenti e attività commerciali.

 

Il nodo del Lungomare Boeo

 

Diversa la situazione sul Lungomare Boeo, nel tratto compreso tra l’area portuale e viale Isonzo.

Qui, spiega la dirigente del settore, arch. Rosa Gandolfo, le “gravi condizioni di cavi e apparati elettrici interrati, completamente privi di adeguata protezione”, hanno provocato cortocircuiti e l’interruzione dell’impianto.

Tradotto: i cavi sono deteriorati e vanno rifatti.

Si rende necessario il rifacimento del cavidotto e la sostituzione integrale dei cavi elettrici. Un intervento complesso, per estensione e condizioni tecniche, che richiederà tempi non brevi.

 

Soluzioni provvisorie allo studio

 

Il Comune fa sapere che, ove tecnicamente possibile, si stanno valutando soluzioni temporanee per riattivare almeno in parte l’illuminazione, in attesa del completamento dei lavori.

L’obiettivo dichiarato è ripristinare un impianto conforme alle normative vigenti e sicuro per la collettività.

 

Personale insufficiente, si pensa all’esternalizzazione

 

Nel comunicato emerge anche un altro tema: la carenza di personale e la vastità del territorio marsalese.

Per questo l’Amministrazione ribadisce l’urgenza di avviare le procedure per l’affidamento a terzi della gestione e manutenzione della pubblica illuminazione.

Una scelta che aprirà inevitabilmente un confronto politico: gestione interna in affanno o esternalizzazione strutturata? Intanto, per i residenti, la priorità era una sola: tornare a vedere.

E almeno in parte, adesso, si vede.



Dai Comuni | 2026-02-11 08:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770795255-0-favignana-dice-no-al-parco-eolico-offshore-di-med-wind.jpg

Favignana dice No al Parco eolico offshore Med Wind

