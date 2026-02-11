Sezioni
Istituzioni

Dalla Regione
11/02/2026 02:00:00

 Emergenza maltempo e frana di Niscemi, Schifani nomina Alongi coordinatore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/emergenza-maltempo-e-frana-di-niscemi-schifani-nomina-alongi-coordinatore-450.jpg

Il presidente della Regione Siciliana e commissario delegato per l’emergenza nazionale, Renato Schifani, ha nominato il dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, Duilio Alongi, coordinatore delle attività per fronteggiare le conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi.

 

Secondo l’ordinanza firmata da Schifani, Alongi dovrà coordinare tutti i soggetti attuatori e le strutture coinvolte, regionali e non. Tra i principali compiti assegnati, la predisposizione entro trenta giorni di un Piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e di un Piano dei lavori di somma urgenza e di acquisizione di forniture e servizi, finanziabili con fondi regionali, per la rimozione delle situazioni di pericolo.

 

Il coordinatore potrà avvalersi degli uffici regionali, compresi Protezione civile, Infrastrutture e Trasporti, Autorità di bacino, Genio civile e struttura contro il dissesto idrogeologico, oltre agli uffici di province, comuni ed enti strumentali. È prevista la collaborazione con Anas per il ripristino della viabilità.

Per l’emergenza di Niscemi, Alongi definirà anche le iniziative di volontariato e di primo soccorso e le altre attività necessarie per contenere l’avanzata della frana. È infine prevista una relazione trimestrale al presidente della Regione sulle attività svolte.









