Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
11/02/2026 09:49:00

Foibe, esodo e memoria: basta contrapposizioni ideologiche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770799910-0-foibe-esodo-e-memoria-basta-contrapposizioni-ideologiche.jpg

Il Giorno del ricordo, oggi, viene troppo spesso collocato in antinomia ideologica alla Giornata della Memoria. Vuoi per calendario, vuoi perché è un capitolo di storia ridotto già a poche righe, è una ricorrenza che finisce quasi sempre in sordina. 


Eppure ancora oggi rappresenta  una pagina della storia italiana che continua a generare tensioni, letture contrapposte e prese di posizione politiche.
Il 10 febbraio ricorda il dramma e il dolore di un esodo mai del tutto compreso e riconosciuto, quello giuliano-dalmata, la complessa vicenda del confine orientale italiano e di un crescendo di violenze, culminate nelle cosiddette “foibe”, voluto dalle milizie comuniste jugoslave guidate dal maresciallo Tito. 
Queste violenze erano soprattutto di natura politica e ideologica, risultato di anni di occupazione straniera da parte dei regimi italiano e tedesco, entrambi con un’ispirazione politica diametralmente opposta rispetto a quella della nascente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.
Il “Giorno del ricordo” fu simbolicamente ascritto al 10 febbraio nel 2004, nel secondo governo Berlusconi, fortemente sostenuto dai partiti di centrodestra, come una compensazione al 25 aprile e al 27 gennaio: un riequilibrio prima politico più che storico e morale. 
 

Fu la nemesi storica senza giustizia finale di una "dimenticanza", percepita come tale anche grazie ad un dibattito onestamente stucchevole e strumentale, che colloca genocidi e vittime da una parte precisa della barricata. 
Perché è in realtà un assunto ideologico molto semplice: chi è di sinistra celebra la Giornata della Memoria e liquida con un post di circostanza quella del Ricordo; chi è di destra viceversa, in un tentativo di primogenitura su chi è stato più vittima e quale genocidio è più sanguinoso, importante o meritevole di essere celebrato. 
 

Il tema anche oggi è che queste strumentalizzazioni sono tese non a stabilire la verità storica ma a costruire su quei drammi forme simboliche di identità politica e nazionale. È esattamente un caso di memoria di parte e di difesa di un negazionismo di parte: è tollerabile solo se investe la parte avversaria. 
 

In Italia c'è un giorno del ricordo dei crimini delle foibe e del dramma dell'esodo, e per fortuna. Ma non c'è un giorno del ricordo dell'invasione italiana alla Jugoslavia, non c'è un giorno del ricordo dei massacri italiani che ne seguirono. Come non c'è un giorno del ricordo dei crimini della X Mas italiana, o delle vittime degli anni di piombo. 
In compenso, qualsiasi strage, genocidio, violenza possa ricordarsi, ci sarà sempre un “giorno del benaltrismo” che, a seconda di chi sta al potere e governa, o che al potere magari aspira e basta, rivendicherà lutti e violenze peggiori. 
 

Ma Il ricordo è il ricordo di quello che è successo, la Memoria è come quello che è successo ci trasforma e ci fa guardare al futuro. Ci sono due aspetti della memoria: da una parte una sua fossilizzazione e dall’altra, invece, un’apertura come un monito verso il mondo ed in questo senso la memoria è qualcosa di diverso del ricordo. 
 

Certo, noi dobbiamo anche ricordare quello che è successo, ma la memoria non è solo una ricompensa per togliere dall’oblio chi è morto, è un’apertura verso il futuro affinché queste uccisioni non succedano più.
Per questo non si dovrebbe trasformare il Giorno del Ricordo in un momento di ulteriore strappo, di divisione fra gli italiani, gli sloveni ed i croati. In queste giornate, partendo dal ricordo di un evento storico, si dovrebbe fare memoria osservante di tutte le memorie: delle foibe, dell'esodo. 
 

Questa, come il 27 gennaio o il 25 aprile, siano giornate di rispetto e non di rivendicazione di una parte politica, di analisi storica e non di propaganda, di rispetto e non di oltraggio. 
Ci sarà tempo e luogo e modo di rivendicare e sollecitare, giustamente, la mozione per intitolare un luogo della città di Trapani alle vittime delle foibe: oggi, facciamo prevalere la Memoria come costruzione di un futuro di Pace. Domani potremo tornare ad urlarci addosso. 
 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...