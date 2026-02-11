Sezioni
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Politica
11/02/2026 19:41:00

Marsala 2026: Sturiano pronto a scendere in campo come candidato a sindaco 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770835605-0-marsala-2026-sturiano-pronto-a-scendere-in-campo-come-candidato-a-sindaco.jpg

Circolano con insistenza nelle ultime ore indiscrezioni che potrebbero ridisegnare gli equilibri politici in vista delle prossime amministrative a Marsala. Al centro delle voci c’è il nome di Enzo Sturiano, attuale presidente del Consiglio comunale, che sarebbe pronto a scendere in campo come candidato sindaco.
 

Secondo quanto trapela, Sturiano starebbe valutando un passo politico netto: il ritiro della delegazione che oggi sostiene l’amministrazione guidata da Massimo Grillo. Un sostegno che finora si è tradotto in quattro postazioni strategiche all’interno della compagine amministrativa: tre assessorati e una posizione di sottogoverno in Marsala Schola.
 

Proprio oggi sarebbe stata avanzata la richiesta di dimissioni agli assessori riconducibili all’area di Sturiano. Dimissioni che, stando alle indiscrezioni, potrebbero arrivare entro poche ore, segnando di fatto l’apertura ufficiale di una nuova fase politica in città, e la rottura piena dei rapporti con Grillo.
L’area di riferimento resterebbe quella del centrodestra, ma la mossa avrebbe inevitabili ripercussioni sugli assetti interni alla coalizione e sugli equilibri fin qui mantenuti a Palazzo VII Aprile.
 

Nel frattempo, il sindaco Massimo Grillo non sembra intenzionato a fare passi indietro. Interpellato da Tp24, ha dichiarato di restare in campo, confermando la volontà di proseguire il proprio percorso politico senza arretramenti.
 

Le prossime ore si preannunciano decisive per comprendere se le indiscrezioni troveranno conferma ufficiale e se Marsala assisterà a una ricomposizione o a una frattura definitiva nel centrodestra. La campagna elettorale, di fatto, potrebbe essere già iniziata.









