Trasporti marittimi nel caos: "Movimento per le Egadi" scrive all'assessorato regionale 

11/02/2026 00:20:00

I collegamenti marittimi con le Isole Egadi sono di nuovo al centro delle polemiche. Il gruppo di maggioranza del Consiglio comunale di Favignana, “Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco”, parla apertamente di caos e di diritti fondamentali messi a rischio a causa delle continue interruzioni dei servizi tra Trapani, Marsala e l’arcipelago.

Il il vice sindaco e assessore comunale ai Trasporti, Emanuele Sardina, insieme alla presidente del Consiglio comunale, Giuseppa Montoleone, hanno inviato una comunicazione formale all’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità. Nella nota esprimono “profonda preoccupazione” per le criticità ripetute nei collegamenti marittimi, segnalando tagli, ritardi e cancellazioni delle corse, sia con unità veloci che con traghetti.

Secondo la maggioranza consiliare, non si tratta più di semplici disservizi, ma di una situazione che sta mettendo in ginocchio le comunità di Favignana, Levanzo e Marettimo. Da giorni, spiegano, il servizio di collegamento subisce interruzioni continue per motivazioni che restano poco chiare, in un rimpallo di responsabilità tra la società di trasporto Liberty Lines, gli organi competenti e i comandanti delle unità navali.

Le conseguenze, sottolinea il gruppo di maggioranza, sono pesanti: vengono colpiti il diritto alla salute, all’istruzione e al lavoro. “Le Egadi non sono solo una destinazione turistica stagionale – si legge nella presa di posizione – ma comunità che vivono tutto l’anno e che non possono essere trattate come territori di serie B”.

Il nodo centrale è quello della continuità territoriale, che per le isole dovrebbe essere un principio garantito. Oggi, invece, appare sempre più fragile. E soprattutto, resta l’incertezza sulle reali cause dell’isolamento. La spiegazione delle avverse condizioni meteo non convince del tutto la maggioranza, che evidenzia come in alcuni casi le unità veloci restino ferme mentre i traghetti viaggiano regolarmente, o viceversa.

Da qui le domande poste in modo esplicito: i mezzi sono ancora adeguati a navigare in condizioni meteo-marine che fino a pochi anni fa non rappresentavano un problema? Esistono carenze nella manutenzione delle imbarcazioni? Oppure le difficoltà riguardano la gestione operativa e la catena di comando?

Il gruppo “Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco” chiede chiarezza sulle decisioni che portano alla sospensione delle corse e pretende risposte nette: si tratta di scelte legate esclusivamente alla sicurezza o di problemi organizzativi che finiscono per scaricarsi sui cittadini?

“La cittadinanza è stanca di giustificazioni vaghe”, concludono. L’interruzione della continuità territoriale rappresenta un danno serio per l’economia e la vita sociale delle isole. Per questo viene richiesto un intervento immediato e risolutivo da parte dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.



