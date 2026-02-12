12 Febbraio: Trump e i test atomici, prezzi alle stelle in Russia, strage in Canada

12/02/2026 07:06:00

E' il 12 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A soli sei giorni dalla scadenza dell’accordo che limitava la proliferazione di armamenti nucleari, Trump ha già ordinato di riprendere i test atomici, che negli Usa sono fermi dal 1992

• In Russia i prezzi di cetrioli e pomodori sono alle stelle. Questi e altri dati segnalano un’economia in forte difficoltà

• Il capo delle forze armate norvegesi ha detto che un’imminente azione russa nell’Artico non è da escludere

• Oggi nel castello di Alden Biesen, vicino Maastricht, si terrà un «pre-vertice» europeo. Meloni e Merz sono allineati, Macron spinge per gli eurobond

• La Nato ha varato la missione Sentinella Artica, che presidierà il corridoio Groenlandia



• È stata approvata la fiducia sul decreto Ucraina. I tre deputati vannacciani hanno votato sì alla fiducia al governo e no al decreto armi per l’Ucraina

• Il disegno di legge che stringe le maglie dell’immigrazione è stato approvato in consiglio dei ministri

• L’aeroporto di El Paso, in Texas, resterà chiuso 10 giorni per «motivi speciali di sicurezza»

• In Canada una giovane transgender ha ucciso la madre e il fratellastro, poi altre 7 persone in una scuola, e infine si è suicidata

• A Teheran si è festeggiato il 47esimo anniversario della rivoluzione degli ayatollah mettendo bambini in posa su bare avvolte nella bandiera americana

• Il ministro degli Esteri francese ha chiesto la sospensione di Francesca Albanese dall’Onu, perché si è riferita a Israele come nemico dell’umanità

• Secondo il Times of Israel, l’Idf sta preparando un intervento via terra nella Striscia di Gaza per disarmare Hamas con la forza

• Dopo 17 anni, la Libia ha riaperto all’esplorazione petrolifera

• Oggi in Bangladesh si vota. I partiti in corsa sono 51

• Le compagnie aeree russe sospenderanno temporaneamente i voli per Cuba

• In relazione alla vicenda di Rigopiano, tre funzionari della Regione Abruzzo sono stati condannati a due anni per disastro colposo

• Sono stati condannati ad un solo anno i proprietari dei cani che l’anno scorso sbranarono un runner a Manziana, poco lontano da Roma

• Nel mare al largo dell’Ogliastra una tempesta ha fatto inabissare un peschereccio. Morti due dei tre marinai a bordo

• Il bambino di due anni ricoverato a Napoli a cui è stato trapiantato un cuore mal conservato è prossimo al coma farmacologico

• A Pomezia un ladro è morto folgorato mentre stava rubando cavi di rame

• Un uomo che camminava al buio su un cavalcavia è morto investito da un camion, ieri all’alba a San Giuliano Milanese

• Sono stati danneggiati i cavi della linea ferroviaria che porta in Valtellina, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi

• Il gip di Torino ha respinto la richiesta di messa in prova per John Elkann



• Domani tutti i giornalisti Rai faranno lo «sciopero delle firme» in solidarietà ai colleghi di RaiSport per il caso Petrecca, il dirigente messo a fare la cronaca della cerimonia olimpica di apertura pur non avendo le competenze necessarie (il caso è stato ripreso anche dal New York Times, dalla Bild, e da altri media stranieri)

• L’Italia ha vinto l’oro nello slittino sia nella competizione femminile (Vötter e Oberhofer) che in quella maschile (Rieder e Kaizenwaldner). Il medagliere italiano è ora a 13 (4 ori, 2 argenti, 7 bronzi)

• Lindsay Vonn ha subito il terzo intervento alla gamba

• A Cortina d’Ampezzo il presidente Mattarella non dorme in uno dei tanti alberghi di lusso, ma nella foresteria dell’esercito

• La ex fidanzata del biatleta norvegese Sturla Holm Laegreid, che si era messo a piangere in tv per averla tradita, ha fatto sapere che non ha intenzione di perdonarlo

• Google si sta preparando a emettere un bond centenario in sterline per finanziare l’Ai

• A New York è stato messo in vendita l’attico che fu di Giorgio Armani, in un palazzo dell’Upper East Side dove si pagano quasi 7 mila dollari di spese condominiali al mese

• Sono morti l’urbanista francese Pierre Merlin (88 anni), la prima telegiornalista italiana Bianca Maria Piccinino (101), uno dei fondatori dei Pogues Andrew Ranken (72), l’attore di Dawson’s Creek James Van Der Beek (46), che da tempo era malato di cancro al colon-retto



Titoli

Corriere della Sera: Armi a Kiev, la fiducia e le scintille

la Repubblica: Merz-Meloni / il patto / spacca Ue

La Stampa: Europa, il piano Ursula / per aggirare i veti

Il Sole 24 Ore: Prodotti Ue, costi dell’energia, appalti: / priorità Europa per rilanciare il mercato

Avvenire: Accoglienza zero

Il Messaggero: Ragazzi d’oro

Il Giornale: Blocco navale anti terroristi / Espulsioni veloci per i violenti

Leggo: Migranti, giro di vite del governo

Qn: Migranti, stretta del governo / Espulsioni e blocchi navali

Il Fatto: Attacco ad Albanese / e a chi critica Israele

Libero: Il generale in ritirata

La Verità: Arriva la stretta sui migranti

Il Mattino: Italia-Germania cambiano la Ue

il Quotidiano del Sud: Armi a Kiev, Vannacci si sgonfia / Migranti, stretta e blocco navale

il manifesto: La legge / del male

Domani: La fiducia non è tutto / A Conte adesso serve / una “quarta forza”



