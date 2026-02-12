Giorno del Ricordo: commemorazione in Prefettura e le inziative a Castellammare e Alcamo

12/02/2026 08:27:00

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale al termine della Seconda Guerra Mondiale, si sono svolte diverse iniziative nel territorio trapanese.

Cerimonia in Prefettura

Nel salone di rappresentanza della Prefettura, si è tenuta la manifestazione celebrativa della ricorrenza, alla presenza delle massime autorità civili e religiose, della Presidente del Tribunale di Trapani e di una folta rappresentanza di studenti delle scuole secondarie della provincia.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI Ambito territoriale di Trapani, il Comune di Trapani e l’Associazione CO.TU.LE.VI. ODV, ha visto susseguirsi autorevoli interventi di approfondimento storico e culturale.

Sono intervenuti:

il prof. Giorgio Scichilone , Presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani;

, Presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani; il prof. Salvatore Muscolino , ordinario di Filosofia politica presso l’Università degli Studi di Palermo, che ha proposto una riflessione dal titolo “Le foibe tra storia e memoria” ;

, ordinario di Filosofia politica presso l’Università degli Studi di Palermo, che ha proposto una riflessione dal titolo ; lo storico Sergio Girgenti.

La cerimonia è stata arricchita da intermezzi musicali a cura del M° Carlo Fierens, docente di Chitarra del Conservatorio di musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani.

Presenti numerosi istituti scolastici della provincia, tra cui l’I.C. “L. Bassi – S. Catalano”, l’I.C. “Nunzio Nasi”, la S.M. “G. Castronovo”, l’I.I.S. “G.B. Amico”, l’I.I.S. “L.S. V. Fardella – L.C. L. Ximenes”, l’I.I.S. “Leonardo da Vinci”, l’I.I.S. “Rosina Salvo”, l’I.C. “E. Pertini” e l’I.I.S. “Sciascia e Bufalino”.

Gli elaborati realizzati dagli studenti saranno pubblicati sul sito della Prefettura.

Castellammare del Golfo: teatro e monumento per non dimenticare

Anche Castellammare del Golfo celebra il Giorno del Ricordo con un evento in programma il 19 febbraio alle ore 10:30, al Teatro Apollo – Anton Rocco Guadagno di corso Mattarella.

Andrà in scena la rappresentazione teatrale tratta dal libro “10 febbraio. Dalle foibe all’esodo”, con il noto attore e doppiatore Edoardo Siravo e Gabriella Casali.

A seguire, dopo i saluti istituzionali, sarà inaugurato un monumento in memoria dei martiri delle Foibe. Interverrà il senatore della Repubblica Roberto Menia.

«Ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno – è un dovere per mantenere viva la memoria di una tragedia che ha colpito uomini, donne e famiglie innocenti, affinché il sacrificio di queste vittime non venga dimenticato e continui a rappresentare un monito per le giovani generazioni. Solo attraverso la conoscenza e la memoria è possibile riaffermare i valori della libertà, della democrazia e del rispetto della dignità umana».

Tra l’ottobre del 1943 e il maggio del 1947, decine di italiani furono imprigionati, fucilati e gettati nelle foibe, profonde cavità naturali tipiche delle aree carsiche dell’Istria e della Dalmazia. Una tragedia che segnò intere comunità e costrinse migliaia di persone all’esilio forzato. Il 10 febbraio rappresenta oggi un momento di memoria condivisa per ricordare le vittime e riflettere su una delle pagine più dolorose del Novecento italiano.

Alcamo, la Biblioteca Civica ricorda le vittime delle Foibe

Anche la Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” di Alcamo rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata in occasione del Giorno del Ricordo.

Attraverso una locandina istituzionale, la Biblioteca invita la cittadinanza alla lettura di testi selezionati, disponibili per il prestito e la consultazione, dedicati alla tragedia delle foibe e alle vicende del confine orientale.

“Le foibe – Una ferita della storia che non va dimenticata” è il titolo scelto per sottolineare l’importanza della memoria e dell’approfondimento storico.

«Perché attraverso i libri la memoria continua» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, promossa per offrire uno spazio di riflessione e conoscenza, soprattutto alle giovani generazioni.

La Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” (tel. 0924/590690 – mail: prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it) conferma così il proprio ruolo di presidio culturale e luogo di memoria, mettendo a disposizione della comunità strumenti di studio e approfondimento per non dimenticare una delle pagine più drammatiche della storia italiana del Novecento.



