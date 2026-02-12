Sezioni
Scuola
12/02/2026 07:00:00

Trapani: gli studenti dell’Istituto “Da Vinci – Torre” incontrano Giovanni Paparcuri 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/trapani-gli-studenti-dell-istituto-da-vinci-torre-incontrano-giovanni-paparcuri-450.jpg

Questa mattina alle ore 10, l’Aula Magna del Nautico “Marino Torre” di Trapani, in viale Regina Elena, ospiterà un importante momento di riflessione e memoria. Gli studenti delle quarte classi dell’Istituto, che comprende l’Industriale “Leonardo da Vinci” e il Nautico “Marino Torre”, incontreranno Giovanni Paparcuri.

 

Gravemente ferito nell’attentato mafioso che costò la vita al giudice Rocco Chinnici e ad altre vittime innocenti, Paparcuri è uno dei testimoni diretti di una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Successivamente è stato tra i più stretti collaboratori dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure simbolo della lotta alla mafia.

 

L’incontro si inserisce nel percorso “Percorsi di legalità: memoria, impegno, cittadinanza”, promosso dalla scuola con l’obiettivo di rafforzare nei giovani la consapevolezza civica e il valore della memoria.

 

«Proseguiamo il nostro cammino educativo – sottolinea la dirigente scolastica, professoressa Vita D’Amico – nella convinzione che queste iniziative possano solo giovare alla coscienza civile delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Per loro, e anche per noi, sarà certamente un’altra giornata importante, di riflessione e di crescita».

 









