Marsala, recuperato il cadavere trovato in mare: impossibile il riconoscimento

Si sono concluse nel pomeriggio di ieri, 16 febbraio 2026, le operazioni di recupero del corpo senza vita trovato in mare a Marsala, sul lungomare Sud, dopo la colmata.
Un intervento complesso, reso particolarmente difficile dalle condizioni proibitive del mare, con onde alte e correnti forti che hanno rallentato le operazioni della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco.
Corpo irriconoscibile
Il cadavere era in uno stato tale da non consentire nemmeno un primo riconoscimento. Non è stato possibile accertare con certezza né l’identità né altri elementi utili nell’immediatezza.
Un dettaglio, però, resta: il giubbotto salvagente indossato dalla vittima.
Si rafforza l’ipotesi migranti
Proprio questo elemento rafforza la tesi che possa trattarsi di una delle persone disperse durante le recenti ondate di maltempo che hanno colpito il Mediterraneo centrale.
Negli ultimi giorni altri corpi sono stati ritrovati davanti alle coste di Trapani e Pantelleria, delineando uno scenario che riporta alla mente l’ennesima tragedia in mare, forse legata a un naufragio non ancora ufficialmente ricostruito.
Sarà ora l’autorità giudiziaria a disporre eventuali accertamenti medico-legali per provare a dare un nome a questa vittima.
Un altro corpo senza identità, restituito dal mare.