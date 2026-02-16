Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/02/2026 09:17:00

Marsala, recuperato il cadavere trovato in mare: impossibile il riconoscimento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771229915-0-marsala-recuperato-il-cadavere-trovato-in-mare-impossibile-il-riconoscimento.jpg

Si sono concluse nel pomeriggio di ieri, 16 febbraio 2026, le operazioni di recupero del corpo senza vita trovato in mare a Marsala, sul lungomare Sud, dopo la colmata.

Un intervento complesso, reso particolarmente difficile dalle condizioni proibitive del mare, con onde alte e correnti forti che hanno rallentato le operazioni della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco.

 

Corpo irriconoscibile

 

Il cadavere era in uno stato tale da non consentire nemmeno un primo riconoscimento. Non è stato possibile accertare con certezza né l’identità né altri elementi utili nell’immediatezza.

Un dettaglio, però, resta: il giubbotto salvagente indossato dalla vittima.

 

Si rafforza l’ipotesi migranti

 

Proprio questo elemento rafforza la tesi che possa trattarsi di una delle persone disperse durante le recenti ondate di maltempo che hanno colpito il Mediterraneo centrale.

Negli ultimi giorni altri corpi sono stati ritrovati davanti alle coste di Trapani e Pantelleria, delineando uno scenario che riporta alla mente l’ennesima tragedia in mare, forse legata a un naufragio non ancora ufficialmente ricostruito.

Sarà ora l’autorità giudiziaria a disporre eventuali accertamenti medico-legali per provare a dare un nome a questa vittima.

Un altro corpo senza identità, restituito dal mare.









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa