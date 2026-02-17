Marsala, basola dissestata in via XI Maggio: rischio cadute per i pedoni

17/02/2026 13:25:00

Una basola dissestata nel cuore del centro storico di Marsala mette a rischio i pedoni. La segnalazione arriva da via XI Maggio, a pochi metri da Piazza della Repubblica, in uno dei tratti più frequentati della città. La pietra della pavimentazione risulta non perfettamente aderente al suolo, creando un dislivello che può facilmente provocare inciampi e cadute.

La zona è particolarmente trafficata soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, quando il centro storico si riempie di persone. La presenza della basola instabile rappresenta quindi un potenziale pericolo, soprattutto per anziani e bambini. Non è la prima volta che si registrano criticità sulla pavimentazione in basole del centro storico di Marsala, causando anche rovinose cadute ai cittadini.

