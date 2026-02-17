Marsala, basola dissestata in via XI Maggio: rischio cadute per i pedoni
Una basola dissestata nel cuore del centro storico di Marsala mette a rischio i pedoni. La segnalazione arriva da via XI Maggio, a pochi metri da Piazza della Repubblica, in uno dei tratti più frequentati della città. La pietra della pavimentazione risulta non perfettamente aderente al suolo, creando un dislivello che può facilmente provocare inciampi e cadute.
La zona è particolarmente trafficata soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, quando il centro storico si riempie di persone. La presenza della basola instabile rappresenta quindi un potenziale pericolo, soprattutto per anziani e bambini. Non è la prima volta che si registrano criticità sulla pavimentazione in basole del centro storico di Marsala, causando anche rovinose cadute ai cittadini.
Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it
Pizzolungo, la SP 20 chiusa per frana: ecco come cambia la viabilità
La strada che corre sul mare, tra Trapani e Pizzolungo, è sbarrata.La SP 20 è chiusa al traffico dopo il cedimento di un tratto di manto stradale. Una decisione inevitabile, spiegano dagli uffici tecnici, perché ogni altra...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Marsala, basola dissestata in via XI Maggio: rischio cadute per i pedoni
Una basola dissestata nel cuore del centro storico di Marsala mette a rischio i pedoni. La segnalazione arriva da via XI Maggio, a pochi metri da Piazza della Repubblica, in uno dei tratti più frequentati della città. La pietra della...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste