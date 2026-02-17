Sezioni
17/02/2026 14:41:00

SP 20 chiusa a Pizzolungo, il Comune di Erice: lavori al via in settimana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771335819-0-sp-20-chiusa-a-pizzolungo-il-comune-di-erice-lavori-al-via-in-settimana.jpg

La SP 20 resta chiusa, ma qualcosa si muove.
Dopo il cedimento del manto stradale in località San Cusumano, il Comune di Erice ha convocato un tavolo istituzionale per accelerare tempi e decisioni.

Obiettivo dichiarato: riaprire la strada il prima possibile e limitare i disagi per Pizzolungo e per tutta la fascia nord del Trapanese.

 

Il tavolo convocato dal Comune di Erice

 

L’incontro si è svolto questa mattina negli uffici comunali di contrada Rigaletta.

Pur essendo la SP 20 un’arteria di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’amministrazione ericina ha scelto di farsi promotrice del confronto, considerata la ricaduta diretta sulla comunità di Pizzolungo e sull’intero territorio.

Attorno allo stesso tavolo si sono riuniti:

  • Libero Consorzio Comunale di Trapani
  • Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Trapani
  • Demanio Marittimo di Trapani
  • Capitaneria di Porto di Trapani
  • Polizia Municipale
  • Italgas

Un confronto allargato, necessario per una strada che corre a ridosso del mare e coinvolge competenze diverse.

 

Lavori con “somma urgenza”: dieci giorni previsti

 

Il Comune di Erice ha chiesto formalmente al Libero Consorzio di attivarsi con urgenza.

Dal canto suo, l’ente proprietario della strada ha confermato la disponibilità a intervenire con somma urgenza e ad avviare i lavori già questa settimana.

La durata stimata dell’intervento è di circa dieci giorni.

Nel frattempo, tutti gli enti coinvolti hanno assicurato piena collaborazione istituzionale, nella consapevolezza che rapidità e chiarezza dei ruoli sono decisive in questa fase.

Già ieri pomeriggio, sullo stesso tema, si era tenuto un altro tavolo di confronto in Prefettura.

 

La dichiarazione della sindaca Daniela Toscano

 

«Quello che è accaduto sulla SP20 non è solo un problema di viabilità provinciale – ha dichiarato la sindaca di Erice, Daniela Toscano – ma colpisce direttamente la vita quotidiana della comunità ericina e di quella di Pizzolungo in particolare.

Per questo abbiamo scelto di fare un passo avanti, assumendoci il compito di mettere insieme tutte le istituzioni coinvolte, pur non essendo l’ente proprietario della strada, al fine di riaprire la strada in tempi celeri, limitare i disagi e assicurare sicurezza».

La sindaca ha quindi ringraziato il Libero Consorzio e tutti i rappresentanti intervenuti, auspicando che ciascuno faccia la propria parte per una risoluzione rapida della criticità.

 

Viabilità alternativa confermata

 

Resta valida la viabilità alternativa già comunicata:

  • da Trapani verso Pizzolungo, Bonagia, Custonaci e San Vito Lo Capo: SS 187 per Valderice
  • da San Vito e Custonaci verso Trapani: SS 187 per Valderice
  • da Bonagia e Pizzolungo verso Trapani: SP 20 fino allo snodo per Valderice, poi SS 187

Dieci giorni sono pochi, ma in una zona strategica come quella della litoranea nord sembrano un’eternità. Ora la parola passa ai cantieri.

 

 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

