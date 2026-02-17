Sezioni
Economia

» Trasporti
17/02/2026 16:40:00

Marsala: le sbarre rimangono chiuse a lungo dopo il passaggio del treno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771343851-0-marsala-le-sbarre-rimangono-chiuse-a-lungo-dopo-il-passaggio-del-treno.png

 Ancora disagi ai passaggi a livello di Marsala. Il treno passa, ma le sbarre restano chiuse a lungo. Succede in uno dei passaggi a livello cittadini, quello di Via Lipari, uno tra quelli che doveva essere eliminato e il cui progetto poi è stato bocciato. A segnalarlo è un lettore, Gianluca, che parla di attese fino a circa 70 secondi dopo il transito del convoglio.

 

"Ciò non accade mai in nessun altro passaggio a livello che io abbia visto in giro per l’Italia - scrive Gianluca -, quindi sicuramente è un difetto, se voi avete possibilità di contattare qualche responsabile delle ferrovie per chiedere della situazione e verifica di disservizio, almeno per ridurre il tempo di attesa, visto che già questi passaggi a livelli non abbastanza problematici per questa cittadina".

 

 

 

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









