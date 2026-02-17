Marsala: le sbarre rimangono chiuse a lungo dopo il passaggio del treno
Ancora disagi ai passaggi a livello di Marsala. Il treno passa, ma le sbarre restano chiuse a lungo. Succede in uno dei passaggi a livello cittadini, quello di Via Lipari, uno tra quelli che doveva essere eliminato e il cui progetto poi è stato bocciato. A segnalarlo è un lettore, Gianluca, che parla di attese fino a circa 70 secondi dopo il transito del convoglio.
"Ciò non accade mai in nessun altro passaggio a livello che io abbia visto in giro per l’Italia - scrive Gianluca -, quindi sicuramente è un difetto, se voi avete possibilità di contattare qualche responsabile delle ferrovie per chiedere della situazione e verifica di disservizio, almeno per ridurre il tempo di attesa, visto che già questi passaggi a livelli non abbastanza problematici per questa cittadina".
