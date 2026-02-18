Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
18/02/2026 11:10:00

La SP29 Trapani-Salemi tra buche, frane e allagamenti. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771410206-0-la-sp29-trapani-salemi-tra-buche-frane-e-allagamenti-il-video.jpg

Buche profonde, asfalto dissestato, tratti quasi franati e allagati.È la fotografia che arriva da un lettore sulla Strada Provinciale 29, l’arteria che collega Trapani a Salemi e che ogni giorno viene percorsa da centinaia di automobilisti.

A scrivere a Tp24 è Dario, residente a Salemi e lavoratore a  Trapani. “Volevo fare una segnalazione sullo stato in cui versa la strada provinciale Sp29 Trapani-Salemi”, esordisce. “Ho letto che a breve ci sarà una gara di appalto per ripristinare una tratta della strada verso Salemi secondo quanto indicato da un consigliere del Comune di Salemi, Dario Verde. Ma la strada è in pessime condizioni in vari tratti, non solo verso Salemi ma nell’intero percorso”.

 

 

 

 

Il lettore percorre quotidianamente la provinciale per motivi di lavoro. “Ci sono diverse buche, asfalto molto danneggiato e parti della strada quasi franate. È una situazione che può portare a pericoli anche gravi per noi automobilisti”.

Le foto inviate alla redazione, documentano tratti con carreggiata piena d’acqua, avvallamenti evidenti e segnaletica lasciata ai margini della strada. “Le foto partono da Trapani verso Salemi. Sono tantissimi i tratti pieni di buche d’acqua, tratti in parte franati e poi segnaletica abbandonata. Questa può definirsi una strada provinciale?”, chiede Bertini.

 

La Sp29 rappresenta un collegamento strategico tra il capoluogo e l’entroterra. Viene utilizzata da pendolari, studenti e mezzi agricoli, ma anche da chi si sposta tra i centri della provincia. “Questa strada è percorsa da autovetture, non solo da trattori”, sottolinea il lettore, che pone un interrogativo sui lavori annunciati: “Se è vero che fra qualche mese partiranno dei lavori nelle zone vicino Salemi, gli altri chilometri in direzione Trapani saranno soggetti a manutenzione straordinaria? Al ripristino dell’asfalto in maniera adeguata?”.

 

E conclude con una nota amara: “Ho fatto un’ultima foto con il cartello di fine tratto di competenza… c’è un po’ da riflettere e sorridere, purtroppo. Speriamo che diffondere questa notizia possa avere risvolti positivi per tutti noi”.

 

La questione della manutenzione delle strade provinciali resta un nodo aperto in provincia di Trapani, con diversi assi viari che negli ultimi anni hanno mostrato criticità legate a fondi limitati e interventi parziali.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









